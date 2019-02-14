Без договоров соцнайма симферопольцы не могут приватизировать свои квартиры, в которых живут не один десяток лет. И вообще могут их лишиться, поскольку по закону это жилье считается муниципальным. И даже если суды встают на сторону жильцов, чиновники не спешат выполнять их решения.

Родители Натальи Алешиной получили ордер на двухкомнатную квартиру еще в советское время. Ее отец работал электриком в воинской части. В 1985 году, после рождения сына, семья получила право на расширение жилплощади и по обменному ордеру вселилась в "трешку".

Квартира не приватизирована. Сегодня в ней проживают восемь человек - пятеро взрослых (Наталья, ее брат с женой, родители) и трое детей. Семья уже полгода отстаивает в суде свое право на жилье.

- При Украине приватизация квартир была бессрочной, никто никого не выселял, - поясняет адвокат семьи Виолетта Синеглазова. - В российском Крыму процедура изменилась: людям, которые имеют ордера на квартиры, необходимо обратиться в администрацию и подать документы на заключение договора социального найма. Только после его заключения они имеют право на приватизацию.

- Хотели приватизировать еще при Украине, но для нас это стоило больших денег, - рассказывает Наталья Алешина. - В 2015 году начали собирать пакет документов на приватизацию. В администрации Симферополя в заключении договора соцнайма нам отказали, сославшись на то, что у нас неполный пакет документов (не было оригинала обменного ордера) и посоветовали обратиться в суд.

По словам Виолетты Синеглазовой, найти оригинал обменного ордера практически невозможно: при СССР велся журнал учета обменных ордеров, в архивах они не сохранились, и на руках у людей оригиналов этих документов нет.

Семья обратилась в суд с иском о признании права пользования жилым помещением и понуждении администрации к заключению договора социального найма. Железнодорожный районный суд Симферополя, изучив материалы и доказательства, вынес решение в пользу людей и обязал чиновников заключить с ними договор соцнайма.

Прокуратура также приняла сторону жильцов. Но администрация Симферополя подала апелляцию на выселение семьи из квартиры, без предоставления им другого жилья, а также на отмену заключения договора соцнайма. При этом, по словам адвоката, представителей соцслужбы на заседании не было, а ведь речь идет о защите интересов несовершеннолетних детей.

Семья подала апелляцию в Верховный суд РК. Сдаваться не намерены, при необходимости обещают дойти до кассационного и конституционного суда.

- Ситуация, сложившаяся в Симферополе с заключением договоров соцнайма, приведет к социальному взрыву, - считает Виолетта Синеглазова.

По ее словам, судебная практика показывает, что подобных исков в суды от жителей неприватизированных квартир много. Администрация отказывает людям в заключении договоров по разным причинам.

Действительно, крымчане в 2017-2018 годах активно обращались с исками о признании права пользования жилым помещением и понуждении к заключению договора социального найма.

Вот, например, история жителя Ялты. Несколько десятков лет назад винзавод "Массандра" предоставил квартиру его матери, которая работала на этом предприятии. Жилье не приватизировано, и поэтому является муниципальной собственностью. Мужчина обратился в администрацию Ялты для заключения договора соцнайма жилого помещения. Но чиновники отказали ему в связи с отсутствием решения органа местного самоуправления и ордера на вселение.

Вместе с тем суд установил, что "Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами президента РФ не является правопреемником "НПАО "Массандра". Журналы выдачи ордеров, в том числе архив, предприятию не передавали. Поэтому предприятие не имеет возможности предоставить сведения о выделении жилья.

Нормами жилищного законодательства, действующими на момент предоставления жилья семье истца, было установлено, что ордер является единственным законным основанием для вселения в жилое помещение. Суд признал за мужчиной право пользования квартирой, он имеет право на заключение договора соцнайма на жилое помещение.

Похожая история и у жителя Симферопольского района. Мужчина в 70-х годах получил квартиру по решению жилищной комиссии. В 1988 году он прописался в этой квартире со своей семьей. В 2017 году в администрации ему отказали в заключении договора соцнайма из-за отсутствия документа, подтверждающего право истца на вселение в квартиру, а также право на проживание в ней. Суд в итоге встал на сторону жильца.

Официально

В управлении жилищной политики администрации Симферополя "РГ" сообщили, что в 2018 году с просьбой заключить, расторгнуть или изменить договор социального найма жилого помещения обратились 884 человека. 81 человеку отказано из-за отсутствия документа, подтверждающего законность проживания, отсутствия жилого помещения в реестре муниципального имущества, или же по причине того, что квартира была самовольно перестроена.

В 2018 году по решению суда администрация заключила, дословно, "не более 10-15 договоров социального найма".

Также в управлении подчеркнули, что, согласно статье 84 Жилищного кодекса РФ, выселение граждан из помещений, предоставленных по договору соцнайма, происходит в судебном порядке с предоставлением другого жилья по договору соцнайма либо без предоставления.

В квартире Натальи Алешиной живут пятеро взрослых и трое детей.