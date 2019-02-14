В Сочи открылся Российский инвестиционный форум

Сегодня в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, на который съехались более трех тысяч участников.

Организаторы зафиксировали рост интереса к форуму со стороны зарубежного бизнеса. Так, более чем в два раза увеличилась география иностранного участия. В форуме принимают участие представители более 200 иностранных компаний из таких стран, как Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кипр, Турция и Финляндия. Всего более 60 государств. Приехали и представители крупных российских компаний.

Власти и бизнес не только обсудят план по совместной реализации проектов, но и попытаются устранить возникающие во время такой работы проблемы и противоречия.

Главная тема форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию". В программе запланировано 55 мероприятий по трем направлениям: региональная политика, деловой климат в России и социальная повестка.

Вчера, в стартовый день, прошли День молодежного предпринимательства и медицинский форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". В рамках последнего участники дискуссий попытались найти и проработать практические предложения по увеличению продолжительности здоровой жизни россиян.

Стартовал медицинский форум с необычной акции - "10 000 шагов к жизни". Ее представил известный кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, если гулять каждую неделю хотя бы по два часа, то продолжительность жизни вырастет как минимум на семь лет.

Тем временем на одной из первых панельных сессий - "Инфекционные заболевания: как выполнить цели устойчивого развития ООН до 2030 года?" - заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал о подготовке новой концепции совершенствования отечественной инфекционной службы.

Академик РАН Лео Бокерия рассказал на Российском инвестиционном форуме, как можно продлить свою жизнь минимум на семь лет

"Многие заболевания являются так называемым хвостом кометы какой-либо инфекции. Поэтому необходимо совершенствовать инфекционную службу страны. Наши врачи подготовили первый вариант проекта этой концепции", - рассказал Краевой.

А сегодня состоится пленарное заседание с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава кабмина посетит и пленарные сессии, а позже планирует встретиться с руководителями регионов.

В этот день пройдет несколько десятков панельных сессий и дискуссий. К примеру, на сессии "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально" специалисты и аналитики поговорят, как сделать экспорт массовым и модным.

"В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт продемонстрировал рекордные показатели - 149,4 миллиарда долларов. Чтобы поддерживать положительную динамику, нам необходимо искать новые сектора и возможности для роста", - рассказал гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Плюс в четверг пройдет "деловой завтрак" Агентства стратегических инициатив и Российского фонда прямых инвестиций "Город как точка реализации национальных проектов". Региональные и муниципальные служащие, а также эксперты в области городского развития обсудят, какие проблемы наиболее остро стоят перед городами и как решить их помогли бы нацпроекты.

Параллельно с деловой программой на площадке работает выставка экспозиций 42 регионов России, которые демонстрируют свои достижения в приоритетных направлениях экономики, развитии технологий, повышении туристического и инвестиционного потенциала, реализации национальных проектов. Здесь же, на стендах, можно попробовать национальные блюда кавказской кухни, кубанские разносолы, а также настоящие перепечи из Удмуртии.