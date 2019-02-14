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Экономика
14.02.2019 08:00
Текст: Ольга Максимова

История с географией

В Сочи открылся Российский инвестиционный форум
Сегодня в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, на который съехались более трех тысяч участников.
Главная тема форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию". Фото: Аносов Владимир Главная тема форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию". Фото: Аносов Владимир
Главная тема форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию". Фото: Аносов Владимир

Организаторы зафиксировали рост интереса к форуму со стороны зарубежного бизнеса. Так, более чем в два раза увеличилась география иностранного участия. В форуме принимают участие представители более 200 иностранных компаний из таких стран, как Австрия, Беларусь, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Кипр, Турция и Финляндия. Всего более 60 государств. Приехали и представители крупных российских компаний.

Власти и бизнес не только обсудят план по совместной реализации проектов, но и попытаются устранить возникающие во время такой работы проблемы и противоречия.

Главная тема форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию". В программе запланировано 55 мероприятий по трем направлениям: региональная политика, деловой климат в России и социальная повестка.
Регионы представят свои достижения на выставке форума в Сочи

Вчера, в стартовый день, прошли День молодежного предпринимательства и медицинский форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+". В рамках последнего участники дискуссий попытались найти и проработать практические предложения по увеличению продолжительности здоровой жизни россиян.

Стартовал медицинский форум с необычной акции - "10 000 шагов к жизни". Ее представил известный кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, если гулять каждую неделю хотя бы по два часа, то продолжительность жизни вырастет как минимум на семь лет.

Тем временем на одной из первых панельных сессий - "Инфекционные заболевания: как выполнить цели устойчивого развития ООН до 2030 года?" - заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал о подготовке новой концепции совершенствования отечественной инфекционной службы.

Академик РАН Лео Бокерия рассказал на Российском инвестиционном форуме, как можно продлить свою жизнь минимум на семь лет

"Многие заболевания являются так называемым хвостом кометы какой-либо инфекции. Поэтому необходимо совершенствовать инфекционную службу страны. Наши врачи подготовили первый вариант проекта этой концепции", - рассказал Краевой.

А сегодня состоится пленарное заседание с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава кабмина посетит и пленарные сессии, а позже планирует встретиться с руководителями регионов.

В Сочи на инвестфоруме будут работать 300 волонтеров

В этот день пройдет несколько десятков панельных сессий и дискуссий. К примеру, на сессии "Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально" специалисты и аналитики поговорят, как сделать экспорт массовым и модным.

"В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт продемонстрировал рекордные показатели - 149,4 миллиарда долларов. Чтобы поддерживать положительную динамику, нам необходимо искать новые сектора и возможности для роста", - рассказал гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Плюс в четверг пройдет "деловой завтрак" Агентства стратегических инициатив и Российского фонда прямых инвестиций "Город как точка реализации национальных проектов". Региональные и муниципальные служащие, а также эксперты в области городского развития обсудят, какие проблемы наиболее остро стоят перед городами и как решить их помогли бы нацпроекты.

Параллельно с деловой программой на площадке работает выставка экспозиций 42 регионов России, которые демонстрируют свои достижения в приоритетных направлениях экономики, развитии технологий, повышении туристического и инвестиционного потенциала, реализации национальных проектов. Здесь же, на стендах, можно попробовать национальные блюда кавказской кухни, кубанские разносолы, а также настоящие перепечи из Удмуртии.

Семьям продлят дешевую ипотеку

Текст: Марина Гусенко
Льготную ставку по ипотеке в 6 процентов для семей с детьми планируется сохранить на весь период выплаты кредита. Сейчас она действует только восемь лет с момента оформления займа, сообщил глава минтруда Максим Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Изменения в законодательство на этот счет готовит минфин.

Также Топилин сообщил, что проблема устройства в детские сады детей от трех до семи лет решена, а до 2021 года планируется решить ее и для детей в возрасте от полутора до трех лет. Средства для этого заложены в бюджете.

Фото: pixabay
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Эти меры дополняют те, которые были приняты правительством страны в 2000-х годах для увеличения рождаемости. Правда, по итогам прошлого года рождаемость в России снизилась примерно на 4,6 процента. Цифра пока неокончательная - годовые итоги Росстат еще рассчитывают. Впрочем, этот показатель говорит о положительной тенденции - в 2017 году рождаемость снизилась на 11 процентов, заметил Топилин. Частично помочь в решении этой проблемы должно и ЭКО. Предполагается, что за бюджетные средства в год будет делаться 70 тысяч операций по экстракорпоральному оплодотворению. При необходимости правительство увеличит эту сумму.

А россиян, которые вовремя проходят диспансеризацию и ведут здоровый образ жизни, будут поощрять. Как пояснил Топилин, сейчас работодатели платят единый тариф в фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Но на одних предприятиях люди почти не ходят на больничные, а на других, в тех же отраслях, ходят, и надолго. "Мы тарифной политикой не стимулируем ни работников, ни работодателей", - сказал он. Человек не приходит на диспансеризацию, пьет алкоголь, курит, безответственно относится к здоровью. "И за него в системе медицинского и социального страхования по сути платят те, кто занимается спортом. Должны быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся достичь результатов", - сказал министр. Он также призвал отказаться от инициатив по возвращению рекламы пива и другого алкоголя. "Надо сохранить то, что достигли", - добавил он.