В Сочи показали турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

Представленный на форуме в Сочи новый турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" увеличит турпоток в южные города как минимум на десять процентов, а также привлечет иностранцев. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" координатор проекта, член Русского географического общества Христофор Константиниди.

- Идея создать такой маршрут появилась во время проведения фестиваля "Античное наследие России" в рамках перекрестного года туризма Россия - Греция. В проект вошли четыре региона, на территории которых существовало Боспорское царство. Это десять южнороссийских городов, - объяснил Константиниди. - По нашим подсчетам, турмаршрут увеличит турпоток как минимум на десять процентов, глобальная же цель - это въездной туризм.

Как выяснилось, маршрут пролегает через Краснодарский край, Республику Крым, город Севастополь и Ростовскую область. Уже включены 25 объектов культурного, археологического показа в 10 городах и населенных пунктах. На Кубани это Тамань, Новороссийск, Анапа и Геленджик, в Крыму - Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь и Балаклава, на Дону - город Азов. "Закольцованы" будут памятники античной истории, музеи, объекты турпоказа, располагающиеся на современных территориях античных полисов Боспора.