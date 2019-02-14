В Сочи представили рейтинги регионов по финграмотности и уровню бедности

Действующий с 1 января 2019 года в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) эксперимент по новой системе налогообложения самозанятых в перспективе можно будет распространить и на другие регионы. Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Не налог - а льгота

Пока предполагается, что новый режим будет действовать до конца 2028 года. Налоговая ставка в рамках эксперимента составляет 4 процента от величины дохода, если самозанятый работает с физлицами, либо 6 процентов, если его деятельность связана с юрлицами или индивидуальными предпринимателями.

Максимальная величина годового дохода, при которой возможно использовать такой режим - 2,4 миллиона рублей. Для подключения к системе достаточно установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем (без посещения налоговой). По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, новый режим по сути является льготой по подоходному налогу (он составляет 13 процентов). Мишустин напрямую заявил, что основной целью нового режима налогообложения самозанятых являются различные агрегаторы (например, по вызову такси).

Также, по словам Силуанова, на региональные нормативные акты можно будет применить так называемую "регуляторную гильотину" (отмену избыточных контрольно-надзорных требований для бизнеса).

Где лучше считают деньги

В России впервые составлен рейтинг финансовой грамотности регионов. Наиболее высокие показатели - у Калининградской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Магаданской и Новгородская областей, а также Приморского края, Калмыкии, Карелии, Марий Эл и Коми. Презентация рейтинга прошла на форуме в Сочи.

По оценкам российских социологов из НАФИ, которые составляли рейтинг финансовой грамотности регионов, основополагающую роль в уровне знаний человека играют социально-демографические характеристики и вовлеченность населения в использование финансовых услуг. Наиболее грамотны люди в возрасте 30-45 лет, с постоянной работой и одним-двумя детьми, живущие в крупных городах.

"Мы первая страна в мире, которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех регионов, - заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев. - Мы рассчитываем, что это позволит более детально посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере, выявить наиболее уязвимые социальные группы, посмотреть какие факторы наиболее влияют на уровень финграмотности, выбрать приоритетные задачи".

Расслоение на три группы

Минтруд разработал методику снижения бедности в России в два раза, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что регионы разделили на три группы, где бедность ниже 10 процентов (таких регионов 13), от 10 до 19 процентов (самая многочисленная группа - 59 регионов) и выше 19 процентов. В последней группе ситуация более чем неоднородная, констатировала вице-премьер.

Она же отметила, что самая высокая бедность в стране в Республике Тыва. Там она составляет (по данным на 2017 год) 41,5 процента населения. Это, по сути, детская бедность, потому что каждый третий житель республики (35 процентов) - дети.

Перед регионами, которые уже добились хороших результатов, не стоит задача снизить бедность в два раза, уточнила Голикова. Такая задача стоит перед регионами из второй группы. Субъекты, попавшие в третью группу, должны снизить бедность еще значительнее. Тыве поставлена задача снизить бедность именно вдвое.

"Там практически нет никакой занятости, семьи живут на пособия и пенсии. И стремительно развить экономику, чтобы снизить бедность в несколько раз навряд ли удастся", - констатировала Голикова. Надо разработать комплекс мер, который позволит из этой бедности выбраться. Например, занятость можно увеличить за счет сельского хозяйства.