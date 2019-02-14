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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гаджет направит

В Сочи запустят мобильное приложение об экскурсионных маршрутах
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
В Сочи планируют запустить в апреле специальное мобильное приложение для туристов. С его помощью, к примеру, можно будет найти популярные экскурсионные маршруты и узнать всю необходимую информацию о них.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Там будет информация обо всех наших турмаршрутах. Для начала программа подскажет, где они находятся. А чтобы прослушать или прочитать информацию о каждом из них, достаточно будет направить экран мобильного устройства на расставленные на месте таблички с QR-кодами, - рассказал заместитель мэра Сочи Сергей Юрченко.

Фото: REUTERS
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Заработает приложение сразу на нескольких языках. В информации о туробъекте укажут стоимость его посещения, время работы и возможные маршруты к нему. Плюс будут собраны все любопытные факты об этом месте, а в некоторых обязательно перескажут связанные с местностью легенды - ведь в городе есть множество и таких территорий.

В разработке ноу-хау принимают участие местные экскурсоводы, сотрудники городского управления курортов и переводчики. Предстоит не только собрать всю необходимую информацию и изложить ее в формате мобильного приложения, но и перевести на иностранные языки.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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