Год 2019-й набрал темп: деловые люди поехали на переговоры, выставки, семинары, конгрессы и конференции, проводят корпоративные слеты, обучают новичков... Если бизнес-график жесткий, то лучшее решение - позволить себе короткий релакс, найдя идеальное место с полным комплексом услуг.

Собери свою команду

Руководители компаний, коуч-тренеры предпочитают для деловых встреч и учебы Сочи с его традиционно мягким климатом и массой достопримечательностей. Море, горы, парки, гармония природы плюс расположение прямо на первой береговой линии и близость туристических объектов позволяют совместить работу с насыщенным отдыхом.

Яркий пример - опыт отеля "Жемчужина", где прописались многие яркие фестивали, корпоративные форумы, конференции и тренинги профессионалов.

Особенность этого четырехзвездочного туристического комплекса - масштаб. Если высота, то сразу девятнадцать этажей. Если число гостей, то две тысячи. А если бассейн, то круглый год, обязательно с морской водой и поистине олимпийских размеров. Отнюдь не всякий отель способен вместить и обслужить целую армию футбольных болельщиков, или любителей кино, или сотрудников одной отрасли, как это делает в течение ряда лет "Жемчужина". В феврале, когда наступает время командных тренингов, направленных на сплочение коллектива, на базе "Жемчужины" проводят качественный тимбилдинг крупные компании. Любой из одиннадцати универсальных конференц-залов с вместимостью от 35 до 500 человек трансформируется под мероприятие нужного любого формата: от симпозиумов или семинаров до кулуарных вечеринок и фуршетов. На глазах у персонала отеля год от года количество участников мероприятий, которое начиналось с 50 человек, растет и достигает международного уровня. Еще одно достоинство Гранд отеля - наличие собственного киноконцертного зала и огромного выставочного зала площадью до 1,5 тысячи квадратных метров, который никогда не пустует.

- Наше мероприятие проходило в нескольких конференц-залах, - рассказывает Ольга Малышева из Уфы, участница семинара Института экономики, управления и социальных отношений. - Здесь же работали выставки фирм-производителей, зона отдыха и зона для проведения кофе-брейков. Несмотря на ажиотаж и несколько тысяч участников, места хватило всем. Работать одно удовольствие! Но самое интересное происходит после: в отеле определенно есть куда пойти.

Если работать, то жить когда?

Смысл известного афоризма Жванецкого в "Жемчужине" не только разделяют, но и принимают как руководство к действию, предлагая чередовать работу и отдых, дополнять совещания экскурсиями, пляжем и спа-процедурами. Поддерживаешь спортивную форму и не хочешь прекращать тренировки на период деловой поездки? Просим в наш спортивный клуб с видом на море. Ресторанный комплекс, круглогодичный бассейн с подогреваемой морской водой, зона отдыха у бассейна, топиарныхефигуры и цветы - все это исподволь работает на релакс.

- Мы стараемся сделать так, чтобы в одном месте гость получил все, что ему необходимо для комфортного отдыха, - поясняет гендиректор Гранд отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова. - Все начинается с сервиса, ведь нельзя испортить впечатление о себе уже на входе. В Сочи конкуренция довольно высокая. Поэтому наша команда выкладывается на все сто процентов.

В наступившем году гранд отель, которому исполнилось 45 лет, вновь примет фестиваль "Бархатный сезон в "Жемчужине"

Для тех, кто приезжает поправить здоровье, в отеле функционирует собственный медцентр. Каждый гость может совместить деловую поездку с санаторно-курортным оздоровлением. Большим спросом пользуются программы "Чек ап", позволяющие проверить организм и заняться его оздоровлением. Сочи - горноклиматический курорт, и будет ошибкой, приехав в отель, не воспользоваться всеми возможностями. Именно поэтому в отеле открыли и СПА-комплекс, в который привлекли специалистов из Таиланда и Бали. Бани, хамам, пилинги, пенный массаж, различные обертывания... Найдутся удовольствия на любой вкус!

Ярко, бархатно, с любовью

В наступившем 2019 году Гранд отель, которому исполнилось 45 лет, вновь примет фестиваль "Бархатный сезон в "Жемчужине". Это уже бренд, своеобразная визитная карточка отеля. Сейчас в отеле полным ходом идет к подготовка к фестивалю 2019 года, который пройдет с 12 по 15 сентября в Сочи. Уже сформирована программа. Приоткроем завесу тайны: на фестивале запланированы выступления Владимира Леонтьева, Татьяны Булановой и других звезд. Со всеми сейчас ведутся переговоры. Ведущими гала-концерта фестиваля станут Владимир Березин и Анна Семенович.

В прошлом юбилейном 2018 году фестиваль провели с большим размахом. Четыре дня для участников и гостей праздника выступали звезды российской эстрады. Именно в эти дни на свет появилась уникальная книга о "Жемчужине", идейным вдохновителем которой стала директор отеля Светлана Ермилова.

"В отеле рождено много спектаклей и набросков для будущих фильмов. Идеи приходили прямо в пляжном баре, - вспоминает в книге кинопродюсер Марк Рудинштейн. - "Жемчужина" расположена лучше, чем любой гостиничный комплекс, как корабль на пристани, что отлично подходит для проведения кинофестиваля. Посмотрел кино - общайся. Ведь на других крупнейших фестивалях - Венецианском, Каннском - надо было после кино искать место общения".

На гала-концерте фестиваля "Бархатный сезон в "Жемчужине". Фото: Мария Шувалова

А музыкант Бари Алибасов на страницах издания вспомнил, как в 1975 году был в Сочи на гастролях с группой "Интеграл": "Я впервые в жизни попал на дискотеку. Тогда этого слова еще не было. Оно было только здесь, в Сочи. Потому что эта дискотека была в "Жемчужине". У меня иногда складывается впечатление, что в гостинице никто не живет - настолько тихо в номерах и коридорах. Да и в номер будто бы никто не заходит - при этом всегда чисто и аккуратно, не успеешь отойти, а в номере уже прибрано. Высочайший уровень сервиса. Проверено: сутки в "Жемчужине" продлевают жизнь на десять лет!"

По мнению Александра Маслякова, отели уровня и вместимости "Жемчужины" способны одновременно принять и разместить то громадное количество людей, которые организуют, проводят, играют в КВН. Поэтому январские КиВиНы международного статуса давно и прочно прописаны именно здесь, а сами участники называют отель "Меккой январского КВН". А вот мнение гостьи Ольги Малышевой из Башкортостана, которое еще не попало в книгу: "Раньше мы были в Таиланде, Греции, Египте, Турции (она была нашей любимицей). Приехали в Сочи - замечательный зеленый уголок нашей страны с современной инфраструктурой, воздухом, просто прозрачным из-за обилия зеленых лесов, гор и моря. Огромная территория отеля позволяет прогуливаться долгое время, не выходя из него. Мы можем позволить себе поехать в любую точку мира, но будем ездить каждый год только в Сочи, в Гранд отель "Жемчужина"!"

Кстати

За год здесь проходит до 200 различных мероприятий. Отель дважды удостаивался награды Russian Business Travel & MICE Award по итогам 2013, 2014 годов в номинации "Лучшая региональная конгрессная гостиница".

Отель стал местом первой встречи Льва Лещенко и его будущей супруги Ирины Павловны. Они вместе уже более сорока лет. Роман между Андроном Кончаловским и Юлией Высоцкой тоже начинался в стенах сочинского отеля.

"Жемчужина" приняла уже три миллиона гостей. Почетным трехмиллионным гостем стал Роман Романов из Барнаула, который получил подарочный сертификат недельного проживания на две персоны в люксе. Он приезжает сюда уже на протяжении 20 лет.

В 1975 году турист обнаружил в стеклянной бутылке на сочинском пляже послание студента из ГДР - участника торжественного открытия гостиницы. Ныне это письмо хранится у его внука в Германии.