В Волгограде 67-летней Наталии Гончаровой, имеющей бессрочный статус инвалида второй группы, в течение полутора лет не давали положенные препараты и тест-полоски, необходимые для измерения уровня глюкозы в крови. Хотя этим ее должны были обеспечивать по закону. Причина задержки - отсутствие нужных лекарств.

- Врачи давали не тот инсулин, который нужен мне. Лучше всего хумулин, но он дорогой. Предлагали только биосулин, а он оказывает побочное действие: ухудшает зрение. О возможности такого эффекта и в инструкции предупреждают, - рассказывает Наталия Ивановна. - В результате я стала покупать все сама. Пенсия у меня одиннадцать тысяч, да за инвалидность надбавка две тысячи рублей. И вот в течение семи-восьми месяцев приобретала лекарства за свой счет, тратя на это около 3,5 тысячи рублей.

Когда с деньгами стало совсем туго, волгоградка решила пожаловаться в прокуратуру.

Там убедились, что заявительница состоит на диспансерном учете и по жизненным показаниям нуждается в регулярном обеспечении медикаментами. Вмешательство надзорного органа помогло: сразу нашлось подходящее лекарство. Даже выдали с запасом - на два месяца вперед. Вот только возместить расходы не получится.

- Я сначала складывала чеки. А потом подумала: а перед кем мне отчитываться? И выбросила все. Осталось всего несколько бумажек - там совсем маленькая компенсация. Но я все равно очень довольна, что проблема разрешилась, - добавила пенсионерка.