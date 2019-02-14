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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неспокойная квартира

В Волгограде жильцы дома пытаются отстоять свое право на тишину
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 33(7791)
Уже более трех лет жители дома №20 по улице Советской в центре Волгограда ведут борьбу за свой покой с владельцами кафе грузинской кухни. Главная претензия горожан - шум по ночам. Традиционно с советских времен на первом этаже дома работала блинная. В 1998 году объект приватизировали, и в этом помещении открыли кафе.

- В этом доме я живу с рождения. Из моей квартиры прекрасный вид на Волгу, - рассказывает местная жительница Наталья Любецкая. - Но сейчас житья нет. Дело в том, что прямо у меня под окнами расположена летняя веранда кафе. И летом я слышу не только пьяные крики, но даже звяканье вилок. После жалобы в полицию приходит участковый, фиксирует факт нарушения тишины и передает материалы в администрацию района. На этом все и заканчивается.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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- В 2018 году в полиции зарегистрировали 13 жалоб. Но вся загвоздка в том, что материалы собирает один орган - полиция, а протоколы составляет и привлекает представителей кафе к ответственности другой - администрация, - объясняет прокурор Центрального района Волгограда Александр Яновский. - Только в двух случаях администрация оштрафовала владелицу заведения. В остальных либо отказывали в связи с отсутствием состава нарушения, либо возвращали материалы из-за неполноты информации: то нет показаний персонала, то не указаны дата и время, паспортные данные опрошенных, а то и просто срок давности уже истек.

По результатам проверки в адрес начальника отдела полиции внесено представление об устранении нарушений законодательства. Проверка также показала, что одна из пристроек к кафе - самострой на земле общего пользования. Прокуратура уже направила письмо главе города, требуя найти в бюджете средства для демонтажа незаконного объекта, и решение специальной комиссии по этому поводу есть. Не все в порядке и с размещением летних площадок, которые являются сезонными конструкциями. По условиям договора предприниматель должен был разобрать их еще осенью, однако до сих пор не сделал этого.

- Бездействие сотрудников отдела полиции №4 дает правонарушителям возможность избежать ответственности, а горожан лишает тишины и отдыха. Ситуация остается на личном контроле волгоградского уполномоченного по правам человека, - прокомментировал пресс-секретарь омбудсмена Юрий Корзеев.

Хозяйка кафе Наталья Козельченко, в свою очередь, хочет подать в суд на Наталью Любецкую.

- У нас перед Новым годом было 12 проверок Роспотребнадзора. Делают замеры уровня шума - превышение не подтверждается. Из-за того что к нам приезжали люди в форме, у нас сорвалось два банкета. Нам мешают работать, - считает Козельченко.

Справка "РГ"

Кодекс Волгоградской области об административной ответственности в редакции 2014 года регламентирует, что с 22 до 7 часов недопустимо нарушение тишины и покоя граждан в жилых домах и подъездах, на улицах и во дворах, а именно включение на полную громкость телевизора, радио и прочих звуковоспроизводящих устройств, в том числе в летних ресторанах и кафе, игра на музыкальных инструментах и пение. Граждан могут наказать административным штрафом до трех тысяч рублей. Для должностных лиц кара жестче: до десяти тысяч, а для юридических лиц - до двадцати тысяч.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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