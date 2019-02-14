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14.02.2019 19:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Импульс для мира

Владимир Путин обсудил сирийское урегулирование с лидерами Турции и Ирана
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Стабилизация ситуации в Сирии, необходимость скорейшего запуска Конституционного комитета в республике, активизация террористических группировок в Идлибе - эти темы стали главными в ходе трехстороннего саммита с участием Москвы, Анкары и Тегерана, который в четверг прошел в Сочи.

Владимир Путин встретился с президентами Турции и Ирана, потом лидеры трех стран провели совместные трехсторонние переговоры. В качестве основных результатов работы астанинской тройки Владимир Путин отметил создание эффективного механизма, который обеспечивает возможность прямых контактов между сирийским правительством и вооруженной оппозицией. Он подчеркнул, что эти встречи способствовали нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). "Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия. И это конкретный наш с вами совместный, безусловно позитивный результат", - сказал Путин во время трехсторонней встречи.

Отдельно российский президент остановился на ситуации вокруг Идлиба. Он предложил своим коллегам из Турции и Ирана рассмотреть конкретные шаги для полной ликвидации там террористов. "Необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе", - поставил задачу российский президент. Путин подчеркнул, что, несмотря на то что удается поддержать режим прекращения боевых действий, нельзя "мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок". Еще одна важная задача - запустить как можно скорее работу конституционного комитета Сирии.

Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия

"Важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время", - заявил российский президент. Путин также затронул вопрос о возможном выводе войск США. По его мнению, эта ситуация должна решаться на основе соблюдения суверенитета САР.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что присутствие американских сил, которые находятся в Сирии без разрешения правительства, должно быть как можно быстрее завершено. Он также отметил, США до сих пор поддерживают террористов в Сирии "в продолжении своих незаконных действий".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия, Турция и Иран сохраняют приверженность астанинскому процессу по сирийскому урегулированию, несмотря на провокации. "Мы сделали большой шаг вперед для продолжения политического процесса в Сирии и установления там перемирия", - заявил он. По его словам, это самый успешный процесс для прекращения кровопролития. "Путем диалога нам удалось преодолеть многие барьеры", - отметил турецкий президент.

Путин положительно оценил эффект от вывода войск США из Сирии

Ранее в этот же день Владимир Путин провел двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции . В ходе этих переговоров российский президент поблагодарил Иран и Турцию за вклад обеих стран в урегулировании сирийского вопроса. Он также выразил уверенность, что саммит придаст новый импульс в межсирийском диалоге. При этом Владимир Путин признал, что не все вопросы на этом направлении еще решены. "Но если мы будем работать так же активно, так же слаженно и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех", - сказал российский президент.

По итогам общения с лидерами Ирана и Турции Владимир Путин выразил надежду, что достигнутые договоренности на саммите послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в САР, "укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности, внесут весомый вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке в целом".

Первая встреча совместной группы, в которую входят Иран, Россия и Турция, прошла в Астане 6 февраля 2017 года. Тогда на мероприятии впервые присутствовали представители Иордании, которые проинформировали об обстановке на юге Сирии.

"Антииранская конференция" в Варшаве

Министерская конференция по Ближнему Востоку в Варшаве, которую организовали США и Польша, получила негласное название "антииранской". Неудивительно, что Москва от участия отказалась, а Тегеран вообще не получил приглашения.

Напомним, что эта конференция, которая проходила 13-14 февраля, была посвящена "вопросам мира и стабильности" на Ближнем Востоке. На ней не присутствовали Россия, Китай и другие влиятельные государства. "Не смогла ввиду занятости" приехать и верховный комиссар ЕС по международной политике Федерика Могерини, а некоторые европейские страны понизили ранг своего представительства, чтобы не портить отношения с Ираном в угоду США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона получила приглашение принять участие в данном мероприятии, но сомневается в его полезности, так как вся повестка дня подверстана под продвижение подходов США на сдерживание Ирана. А в комментарии внешнеполитического ведомства, который цитировало РИА Новости, говорилось, что "речь идет о попытке сплотить кого получится на антииранской основе, создать предпосылки к окончательному слому Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перенаправить усилия по сирийскому и йеменскому урегулированию в антииранское русло".

Справедливость этих слов стала понятна в самом начале мероприятия. На встрече госсекретаря США Майка Помпео и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, как сообщает польская радиостанция PolskieRadio, американец заявил, что "мира на Ближнем Востоке не удастся достичь без противостояния Ирану". Еще дальше пошел Нетаньяху, написавший в среду в своем "Твиттере": "Это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана". Ранее, по информации СМИ, в этом твите речь шла о "войне против Ирана", но его очень быстро поправила пресс-служба израильского премьера. Стоит ли говорить, что отношения Польши и Ирана безнадежно испорчены.

Подготовила Ариадна Рокоссовская.

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