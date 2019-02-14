Все магазины обяжут принимать безналичную оплату

Планка по обороту магазинов и предприятий услуг, по достижении которой они обязаны предоставить клиентам возможность безналичной оплаты, в четыре этапа будет снижена до нуля.

Об этом рассказал "РГ" председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Сейчас обязанность приема безналичных платежей есть у компаний с оборотом 40 миллионов рублей в год.

"Подготовлен законопроект, сейчас он обсуждается в правительстве, последняя дискуссия прошла в Роспотребнадзоре, - рассказал Аксаков. - В принципе, идея поддержана, полагаю, что уже в этом году закон об этом будет принят и со следующего года постепенно (ежегодно. - Прим. ред.) эта планка будет снижаться: сначала до 20 миллионов рублей оборота в год, затем до 10, до 5 миллионов и, наконец, до нуля. То есть все торгово-сервисные предприятия будут обязаны предоставить возможность покупателю оплатить товар или услугу банковской картой".

Проблему высоких комиссий за эквайринг (до 3 процентов с оборота) Аксаков связывает с тем, что рынок эквайринга монополизирован. "Мы сейчас обратились в ФАС и ЦБ, чтобы они представили свои предложения - если необходимо, то законодательно отрегулируем установление тарифов за эквайринговые услуги, но, возможно, здесь достаточно решения ФАС, которое установит пределы этих тарифов".

При этом, по словам Аксакова, регулирование тарифов не должно быть жестким, так как это, во-первых, затруднит приход на этот рынок новых игроков и развитие конкуренции, а во-вторых, высокие (по сравнению с Европой) тарифы за эквайринг в России компенсируются очень активным использованием программ лояльности (кешбэка).

Аксаков также прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США: по его мнению, она не вызовет новой волны роста процентных ставок, как это было в августе-сентябре. Более того, полагает Аксаков, с третьего квартала Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки с шагом 25 базисных пунктов.