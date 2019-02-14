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Экономика
14.02.2019 17:20
Текст: Игорь Зубков
Видео: Александр Шансков

Все магазины обяжут принимать безналичную оплату

Планка по обороту магазинов и предприятий услуг, по достижении которой они обязаны предоставить клиентам возможность безналичной оплаты, в четыре этапа будет снижена до нуля.

Об этом рассказал "РГ" председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Сейчас обязанность приема безналичных платежей есть у компаний с оборотом 40 миллионов рублей в год.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Подготовлен законопроект, сейчас он обсуждается в правительстве, последняя дискуссия прошла в Роспотребнадзоре, - рассказал Аксаков. - В принципе, идея поддержана, полагаю, что уже в этом году закон об этом будет принят и со следующего года постепенно (ежегодно. - Прим. ред.) эта планка будет снижаться: сначала до 20 миллионов рублей оборота в год, затем до 10, до 5 миллионов и, наконец, до нуля. То есть все торгово-сервисные предприятия будут обязаны предоставить возможность покупателю оплатить товар или услугу банковской картой".

Проблему высоких комиссий за эквайринг (до 3 процентов с оборота) Аксаков связывает с тем, что рынок эквайринга монополизирован. "Мы сейчас обратились в ФАС и ЦБ, чтобы они представили свои предложения - если необходимо, то законодательно отрегулируем установление тарифов за эквайринговые услуги, но, возможно, здесь достаточно решения ФАС, которое установит пределы этих тарифов".

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
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При этом, по словам Аксакова, регулирование тарифов не должно быть жестким, так как это, во-первых, затруднит приход на этот рынок новых игроков и развитие конкуренции, а во-вторых, высокие (по сравнению с Европой) тарифы за эквайринг в России компенсируются очень активным использованием программ лояльности (кешбэка).

Аксаков также прокомментировал угрозу новых санкций со стороны США: по его мнению, она не вызовет новой волны роста процентных ставок, как это было в августе-сентябре. Более того, полагает Аксаков, с третьего квартала Банк России может вернуться к снижению ключевой ставки с шагом 25 базисных пунктов.