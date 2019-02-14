Авиакомпания вынудила мать купить для двоих детей-инвалидов 11 билетов

Новости

В Албании депутат парламента облил чернилами премьера 21:58
Путин провел разминку с дзюдоистами 21:56
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного 21:49
Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве 21:37
Британские депутаты выступили против подхода Мэй по Brexit 21:22
УЕФА накажет Рамоса за умышленно полученную желтую карточку 21:21
Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске 20:54
Глава "Газпрома" допустил появление "Турецкого потока-2" 20:47
Почта банк: Рынок розничного кредитования демонстрирует рост 20:47
"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ стали лучшими соцпроектами 20:32
В России выросло производство вагонов метро и трамваев 20:25
Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии 20:18
МИД: Задача Москвы - не допустить цветной революции в Венесуэле 20:15
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске 20:11
Татьяна Попова: Союз технологий и регулирования неизбежен 20:10
Члены ООН создали группу по противодействию вмешательству в дела Венесуэлы 20:05
Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства 19:52
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на людей 19:50
Куба предупредила о подготовке спецназом США операции в Венесуэле 19:46
В правительстве исключили снижение цен на топливо 19:44
Все районы Сочи сделают интересными для отдыха круглый год 19:43
Опубликовано видео столкновения двух самолетов во Внуково 19:36
Фигуристка Анна Щербакова завоевала "золото" на ЕЮОФ-2019 19:33
Вадим Васильев покинул пост вице-президента "Монако" 19:31
Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
14.02.2019 21:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дорогой перелет

Авиакомпания вынудила мать купить для двоих детей-инвалидов 11 билетов
Текст: Юлия Гарднер, Валентина Пичурина
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
По заявлению жительницы Хабаровского края о нарушении авиакомпанией прав ее детей Курганская транспортная прокуратура проводит проверку. Неприятная история приключилась с Натальей Загуменной из города Вяземский. С 20 января она с двумя сыновьями-двойняшками Матвеем и Максимом, страдающими ДЦП, находилась на лечении в Илизаровском центре. В Курган они отправились по квоте, выделенной минздравом Хабаровского края. Дорогу до Москвы оплатили милями "Аэрофлота", а вот на билеты из столицы до Урала и обратно Российский детский фонд выделил 40 тысяч рублей. "Мы посчитали, что хватит на четверых: Наталью, ее помощника и детей. В итоге ей пришлось заплатить около 60 тысяч рублей.

Ребятам по 7 лет. После операции обоим наложили гипс. У Матвея одна нога была неподвижна, а у Максима обе. В феврале их выписали. На следующий день утренним рейсом они должны были улететь домой с пересадкой в Москве.

Фото: istockphoto.com
За дебоши в самолетах стали чаще привлекать по уголовной статье

- В аэропорту Кургана мне сказали, что по правилам авиакомпании нам нужно оплатить для Максима дополнительно еще девять мест, так как он может лететь только лежа, - рассказала "РГ" Наталья. - Поскольку у Матвея тоже одна нога не сгибается, ему также требуется дополнительно еще одно место. Другой возможности улететь из Кургана в этот день не было. У меня денег на такое количество билетов не было. Пришлось просить помощи у родителей. Всего мы купили 13 билетов: 11 для ребят, мне и сопровождающему. Заплатили 63 445 рублей. Из этой суммы 48 тысяч стоит билет Максима до Москвы.

Наталья утверждает, что она заранее предупредила авиакомпанию, что на борту будут необычные пассажиры. По ее словам, 1 февраля она предоставила справку в аэропорт, что дети после операции, один может лететь только в лежачем состоянии. Из аэропорта справку передали в авиакомпанию. "2 февраля мне позвонили из аэропорта и сообщили, что разрешение получено, нужно выкупать билеты, - поясняет мама двойняшек. - Кстати, у нас в билете даже указано, что представлена справка и стоит код, что ребенок лежачий".

Наталья утверждает, что она заранее предупредила авиакомпанию, что на борту будут дети после операции

Однако в авиакомпании Utair заявили, что не знали о пассажирах в гипсе. "Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей, - сообщили "РГ" в пресс-службе Utair. - По правилам они должны были обратиться в авиакомпанию за 72 часа до полета, чтобы мы успели все приготовить. Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира. Они весят 140 килограммов, нужно время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Пассажирам еще повезло, что были свободные места.

Комментарий

Илья Зотов, глава Общероссийского объединения пассажиров:

- Поскольку авиакомпанию фонд вовремя не уведомил, она уже не могла отказать другим пассажирам в вылете, так как подобная перевозка детей согласуется за 48 часов.

И у нас есть масса вопросов к организаторам поездки, которые оставили маму и детей один на один с проблемой. Мы подготовим предложения, чтобы в законе была введена более понятная процедура такого согласования и установлена ответственность.

Подготовила Татьяна Шадрина

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска
Песков сравнил с рэкетом новый законопроект США по санкциям
СК начал проверку после столкновения самолетов во Внуково
Названа причина смерти певца Сергея Захарова