Авиакомпания вынудила мать купить для двоих детей-инвалидов 11 билетов

По заявлению жительницы Хабаровского края о нарушении авиакомпанией прав ее детей Курганская транспортная прокуратура проводит проверку. Неприятная история приключилась с Натальей Загуменной из города Вяземский. С 20 января она с двумя сыновьями-двойняшками Матвеем и Максимом, страдающими ДЦП, находилась на лечении в Илизаровском центре. В Курган они отправились по квоте, выделенной минздравом Хабаровского края. Дорогу до Москвы оплатили милями "Аэрофлота", а вот на билеты из столицы до Урала и обратно Российский детский фонд выделил 40 тысяч рублей. "Мы посчитали, что хватит на четверых: Наталью, ее помощника и детей. В итоге ей пришлось заплатить около 60 тысяч рублей.

Ребятам по 7 лет. После операции обоим наложили гипс. У Матвея одна нога была неподвижна, а у Максима обе. В феврале их выписали. На следующий день утренним рейсом они должны были улететь домой с пересадкой в Москве.

- В аэропорту Кургана мне сказали, что по правилам авиакомпании нам нужно оплатить для Максима дополнительно еще девять мест, так как он может лететь только лежа, - рассказала "РГ" Наталья. - Поскольку у Матвея тоже одна нога не сгибается, ему также требуется дополнительно еще одно место. Другой возможности улететь из Кургана в этот день не было. У меня денег на такое количество билетов не было. Пришлось просить помощи у родителей. Всего мы купили 13 билетов: 11 для ребят, мне и сопровождающему. Заплатили 63 445 рублей. Из этой суммы 48 тысяч стоит билет Максима до Москвы.

Наталья утверждает, что она заранее предупредила авиакомпанию, что на борту будут необычные пассажиры. По ее словам, 1 февраля она предоставила справку в аэропорт, что дети после операции, один может лететь только в лежачем состоянии. Из аэропорта справку передали в авиакомпанию. "2 февраля мне позвонили из аэропорта и сообщили, что разрешение получено, нужно выкупать билеты, - поясняет мама двойняшек. - Кстати, у нас в билете даже указано, что представлена справка и стоит код, что ребенок лежачий".

Наталья утверждает, что она заранее предупредила авиакомпанию, что на борту будут дети после операции

Однако в авиакомпании Utair заявили, что не знали о пассажирах в гипсе. "Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей, - сообщили "РГ" в пресс-службе Utair. - По правилам они должны были обратиться в авиакомпанию за 72 часа до полета, чтобы мы успели все приготовить. Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира. Они весят 140 килограммов, нужно время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Пассажирам еще повезло, что были свободные места.

Комментарий

Илья Зотов, глава Общероссийского объединения пассажиров:

- Поскольку авиакомпанию фонд вовремя не уведомил, она уже не могла отказать другим пассажирам в вылете, так как подобная перевозка детей согласуется за 48 часов.

И у нас есть масса вопросов к организаторам поездки, которые оставили маму и детей один на один с проблемой. Мы подготовим предложения, чтобы в законе была введена более понятная процедура такого согласования и установлена ответственность.

Подготовила Татьяна Шадрина