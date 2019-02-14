На Урале семьи погибших в Афганистане военных получат выплату

Единовременную материальную помощь получат семьи свердловских военнослужащих, погибших в период боевых действий в Афганистане. Решение о выплате находящим в сложной жизненной ситуации уральцам приурочено к 30-летию вывода войск.

С такой инициативой к губернатору руководство областной организации Российского союза ветеранов. Предполагается, что семьи получат по 10 тысяч рублей.

"Матери и отцы погибших военных - люди преклонного возраста. Они пережили своих детей и нуждаются в помощи государства. Я общаюсь со многими из них и знаю, что основными расходами для них являются покупка лекарств и сохранение здоровья. В этом им нельзя не помочь", - говорит председатель областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.