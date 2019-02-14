Первый день рождения Ваня Фокин отметит дома

Судьба мальчика, его обнаружение через 35 часов после катастрофы, сам факт, что он выжил - спасло, что он находился в кроватке и был укутан, - и его лечение иначе как чудом не назвать.

- Иногда говорят "спасали всем миром". Именно так спасли Ваню, - сказал "РГ" Леонид Михайлович Рошаль. - Мальчика сразу доставили в детскую больницу № 3 Магнитогорска, медики которой действовали очень профессионально. Оттуда Ваню срочно отправили в Москву в наш НИИ детской травматологии и неотложной хирургии. Лечение длилось почти полтора месяца. Ведь тут вкупе было и сильное обморожение, и черепно-мозговая травма, и перелом голени. Была угроза ампутации ножки. Но благодаря усилиям медиков этого не произошло.

- Чудо спасения? Можно считать и так, - продолжил Леонид Михайлович. - В этом чуде задействованы разные люди, разные организации: от рядовых спасателей до руководителей Минздрава, Медико-биологического агентства… Многие сегодня пришли проводить Ваню из больницы. Кто-то пошутил: "Нет только лабрадора по кличке Грей, который обнаружил Ваню под обломками".

Будущее Вани? Надеемся, все будет нормально. Мы пожелали мальчику стать хорошим человеком.

Сразу после выписки Ваня и его мама Ольга отправились к московским родственникам. Потом они вылетят в Магнитогорск. И 16 февраля в новой квартире отметят первый день рождения чудом спасенного сына.