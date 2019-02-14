В Свердловской области взыскали 5,5 млрд рублей долгов по ЖКХ

В Свердловской области сумма взысканных долгов за ЖКХ в 2018 году составила 5,5 миллиардов рублей - это на треть больше, чем в 2017-м.

Число таких дел в региональных судах также выросло в прошлом году на треть: инстанции рассмотрели 250 тысяч требований о взыскании коммунальных платежей (это почти половина всех рассмотренных дел). Основная часть исков удовлетворена, сообщил и.о. председателя Свердловского областного суда Дмитрий Андреев.

- Всего в прошлом году было рассмотрено 605 тысяч гражданских дел. Иски по взысканию задолженности за коммунальные платежи составили 45 процентов (250 тысяч требований). Это объясняется непростой социально-экономической ситуацией в регионе. Учитывая "мусорную" реформу, думаю, что в этом году поступление в суды подобных требований граждан продолжится, - отметил Дмитрий Андреев.

По его словам, рост числа споров по ЖКХ в регионе соответствует общероссийским тенденциям - в целом по России таких дел рассмотрено около 6,5 миллионов. В числе жилищных споров Андреев отдельно выделил дела, связанные с оспариванием качества жилищно-коммунальных услуг, споры с управляющими компаниями - таких дел было около полутора тысяч. В прошлом году снизилось количество обращений по долевому строительству - в 2018 году их было около полутысячи.

Между тем

Увеличилось число споров по взысканию задолженностей по кредитам: в 2018 году - на 48 процентов. Общее число таких обращений, рассмотренных судами, составило 200 тысяч. В основном это - иски банков и микрофинансовых организаций. Судьи надеются, что в этом году их будет меньше: вступают в силу изменения в законодательство, касающиеся потребительского кредитования, микрозаймов.

На одну пятую часть снизилось число дел по системе страхового возмещения. Суды области рассмотрели 12 тысяч таких дел - основная часть касается ОСАГО.