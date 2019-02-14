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14.02.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские психологи доказали существование романтики в браке

Текст: Мария Гафурова
Тюменские психологи выяснили, что романтичность мужчин не зависит от этапа семейных отношений. Напротив, женатые люди более внимательны к желаниям своей половинки, чем холостяки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование проводилось в рамках изучения психологических проблем современной семьи. Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в ходе опроса среди горожан в возрасте от 23 до 55 лет выяснилось, что разницы в частоте романтических поступков среди женатых и неженатых мужчин почти нет. Примерно равное количество респондентов сказали, что романтичные поступки они совершают один или несколько раз в полгода и реже.

Как рассказала доцент кафедры общей и социальной психологии Юлия Мурзина, в брачных отношениях мужчина более "зрело" подходит к романтическим поступкам. Не состоящие в браке чаще решаются на "небольшой подарок без повода" - так ответили 45 процентов опрошенных. Мужья, в свою очередь, предпочитают исполнять давние желания своих женщин - так делают 50 процентов участников опроса.

Фото: iStock
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Кроме того, выяснилось, что женатые мужчины более романтичны. Доля тех, кто не делает приятных сюрпризов, среди них ниже, чем среди тех, кто еще не узаконил свои отношения - 42 процента опрошенных против 63. Основными причинами этого оказались отсутствие идей, времени или финансовой возможности.

В рамках исследования психологи так же провели опрос среди женщин - как часто они хотят видеть знаки внимания. Выяснилось, что количество тех, кому хотелось бы получать их раз и более в месяц, и тех, кому они вовсе не нужны, равно - по 23 процента. Вторым по популярности оказался ответ "один или несколько раз в полгода и реже".

Желания мужчин и женщин сильно расходятся. Так 37 процентов девушек сообщили, что хотели бы получать цветы раз в месяц и чаще. Правда, мужчин, которые готовы на это пойти, оказалось мало - всего 15 процентов. Дарить букеты они согласны по праздникам или с периодичностью в квартал или полгода и реже - в этом женатые и неженатые оказались единодушны (по 21 проценту с той и с другой стороны).

По мнению психологов, причина, по которой замужние женщины остаются не удовлетворены уровнем романтики, кроется не в изменении поведения мужчины: просто девушки сами становятся более внимательными к этому на фоне повседневной рутины.

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