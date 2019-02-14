Тюменские психологи доказали существование романтики в браке

Тюменские психологи выяснили, что романтичность мужчин не зависит от этапа семейных отношений. Напротив, женатые люди более внимательны к желаниям своей половинки, чем холостяки.

Исследование проводилось в рамках изучения психологических проблем современной семьи. Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в ходе опроса среди горожан в возрасте от 23 до 55 лет выяснилось, что разницы в частоте романтических поступков среди женатых и неженатых мужчин почти нет. Примерно равное количество респондентов сказали, что романтичные поступки они совершают один или несколько раз в полгода и реже.

Как рассказала доцент кафедры общей и социальной психологии Юлия Мурзина, в брачных отношениях мужчина более "зрело" подходит к романтическим поступкам. Не состоящие в браке чаще решаются на "небольшой подарок без повода" - так ответили 45 процентов опрошенных. Мужья, в свою очередь, предпочитают исполнять давние желания своих женщин - так делают 50 процентов участников опроса.

Кроме того, выяснилось, что женатые мужчины более романтичны. Доля тех, кто не делает приятных сюрпризов, среди них ниже, чем среди тех, кто еще не узаконил свои отношения - 42 процента опрошенных против 63. Основными причинами этого оказались отсутствие идей, времени или финансовой возможности.

В рамках исследования психологи так же провели опрос среди женщин - как часто они хотят видеть знаки внимания. Выяснилось, что количество тех, кому хотелось бы получать их раз и более в месяц, и тех, кому они вовсе не нужны, равно - по 23 процента. Вторым по популярности оказался ответ "один или несколько раз в полгода и реже".

Желания мужчин и женщин сильно расходятся. Так 37 процентов девушек сообщили, что хотели бы получать цветы раз в месяц и чаще. Правда, мужчин, которые готовы на это пойти, оказалось мало - всего 15 процентов. Дарить букеты они согласны по праздникам или с периодичностью в квартал или полгода и реже - в этом женатые и неженатые оказались единодушны (по 21 проценту с той и с другой стороны).

По мнению психологов, причина, по которой замужние женщины остаются не удовлетворены уровнем романтики, кроется не в изменении поведения мужчины: просто девушки сами становятся более внимательными к этому на фоне повседневной рутины.