В Челябинской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

В Челябинской области в аварии с тремя грузовыми и легковым автомобилем погибли два человека. Еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Миасса.

ДТП произошло сегодня в 11:35 на федеральной трассе Москва-Челябинск, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Столкнулись три грузовых автомобиля и один легковой. В результате аварии пострадали четыре человека.

Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, двое потерпевших были в тяжелом состоянии: один скончался в машине скорой помощи, другого доставили в больницу Чебаркуля в крайне тяжелом состоянии. Реанимировать его не удалось.