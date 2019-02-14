В екатеринбургском зоопарке родился полосатый "дракон"

В Екатеринбурге вылупился "дракончик" - полосатый варан. Уральский зоопарк - единственный в России, в котором эти животные стали размножаться.
Потомство появилось у варанов Леденца и Пастилы. Яйцо пролежало на инкубации 206 дней, рассказали в пресс-службе учреждения.
Это уже второй детеныш пары. Первый появился на свет в июне прошлого года, яйцо инкубировалось примерно три месяца. Он живет в "детском террариуме", а новорожденный - в боксе по соседству. Апартаменты из-за их неспокойного нрава находятся в тихих служебных помещениях вдалеке от экспозиции. С родителями они не живут, поскольку взрослые особи могут съесть малышей.
Пол маленьких "драконов" пока неизвестен до тех пор, когда варанам исполнится по полтора года. Посетители увидеть их смогут тоже нескоро - сначала им нужно подрасти (как рассказали "РГ" в зоопарке в прошлый раз, в отсаднике ящерица должна пробыть три года).
Сейчас в учреждении живет три взрослых варана: самцы Леденец (4 года) и Мармелад (7 лет), самка Пастила (7 лет). Как отмечают сотрудники зоопарка, взрослые - спокойны и неторопливы.
Кстати
В дикой природе вараны размножаются редко. Особенности полосатых варанов заключаются в том, что это самые крупные ящерицы после комодских. У них раздвоенный язык, а большую часть времени они проводят в воде, их добыча - грызуны, мелкие ящерицы, лягушки и рыба. В дикой природе обитают в Юго-Восточной Азии.
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Как получить дракона? 11 февраля у сладкой парочки Леденца и Пастилы родился полосатый малыш. Яйцо лежало на инкубации целых 206 дней, не малый срок! Из всех зоопарков России, только в Екатеринбургском зоопарке удалось получить потомство от этого интереснейшего вида. Это уже второй малыш! Полосатые вараны - одни из самых крупных представителей семейства, в длину могут достигать трёх метров! В природе обитают в Юго-Восточной и Южной Азии. В зоопарках содержаться парами крайне редко. В Екатеринбургском зоопарке на данный момент живёт три особи этого вида - четырёхлетний самец Леденец, самка Пастила и самец Мармелад (они постарше, им по 7 лет). Весной 2018 года Леденец и Пастила порадовали сотрудников первой в истории зоопарка кладкой, а 16 июня из яйца вылупился здоровый бойкий малыш. Сейчас детёныш живёт отдельно от родителей (в природе взрослые вараны могут даже съесть детёныша, заботы о потомстве у этого вида нет) в специальном "детском" террариуме, где поддерживаются все необходимые параметры среды - температура, освещённость и влажность. Он отлично себя чувствует, ест за двоих и быстро растёт. Младший братик или сестрёнка (пол у этих ящериц определяется в возрасте не раньше полутора лет) живёт по соседству, в специальном боксе. Взрослые полосатые вараны спокойны и неторопливы, маленькие же весьма пугливы, поскольку в природе всегда хватает желающих полакомится малышами. В зоопарке малышам хищники не страшны, но из-за неспокойного нрава молодых полосатых варанов "ясли" для них приходится устраивать в тихих служебных комнатах, вдалеке от экспозиции. Для посетителей они станут доступны не скоро - сначала им необходимо окрепнуть и подрасти. Фото Екатерина Уварова, видео Дарья Змеева #яродился #варан #ЕкатеринбургскийЗоопарк #холоднокровный_четверг