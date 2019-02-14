В екатеринбургском зоопарке родился полосатый "дракон"

В Екатеринбурге вылупился "дракончик" - полосатый варан. Уральский зоопарк - единственный в России, в котором эти животные стали размножаться.

Потомство появилось у варанов Леденца и Пастилы. Яйцо пролежало на инкубации 206 дней, рассказали в пресс-службе учреждения.

Это уже второй детеныш пары. Первый появился на свет в июне прошлого года, яйцо инкубировалось примерно три месяца. Он живет в "детском террариуме", а новорожденный - в боксе по соседству. Апартаменты из-за их неспокойного нрава находятся в тихих служебных помещениях вдалеке от экспозиции. С родителями они не живут, поскольку взрослые особи могут съесть малышей.

Пол маленьких "драконов" пока неизвестен до тех пор, когда варанам исполнится по полтора года. Посетители увидеть их смогут тоже нескоро - сначала им нужно подрасти (как рассказали "РГ" в зоопарке в прошлый раз, в отсаднике ящерица должна пробыть три года).

Сейчас в учреждении живет три взрослых варана: самцы Леденец (4 года) и Мармелад (7 лет), самка Пастила (7 лет). Как отмечают сотрудники зоопарка, взрослые - спокойны и неторопливы.

Кстати

В дикой природе вараны размножаются редко. Особенности полосатых варанов заключаются в том, что это самые крупные ящерицы после комодских. У них раздвоенный язык, а большую часть времени они проводят в воде, их добыча - грызуны, мелкие ящерицы, лягушки и рыба. В дикой природе обитают в Юго-Восточной Азии.