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14.02.2019 19:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ваня Фокин выписан из больницы и полетит с мамой в Магнитогорск

Текст: Ирина Краснопольская, Ирина Невинная, Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Ваня Фокин выписан из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, который в народе называют просто - клиника Рошаля. За его лечением следила вся страна. Это тот самый малыш, которого спасатели обнаружили и вытащили из-под руин обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Более 30 часов лежавший в своей кроватке Ваня провел под завалами, на морозе, и случилось чудо - он выжил.

Первыми помогали мальчику магнитогорские врачи, а потом спецбортом его отправили в столицу, в одну из лучших в стране клиник, где спасают пострадавших от травм детей.

Лечение было сложным. Три недели Ваня находился в реанимации, первое время - на искусственной вентиляции легких, и все это время врачи очень осторожно говорили о нем и его шансах на выздоровление. Больше всего, как рассказал в те дни нашей газете Леонид Рошаль, опасались двух вещей - последствий переохлаждения и того, что не удастся спасти серьезно травмированную ножку ребенка. Но позже стало известно: ампутации удалось избежать, и в последние недели лечения Ваня уже освоился в больнице и вел себя как ни в чем не бывало: общался с мамой и врачами, играл яркими игрушками. Мальчик вместе с мамой и лечившими его врачами принимал поздравления - его выписали после завершения курса лечения и отпустили домой, под наблюдение местных врачей.
Спасти Ваню из Магнитогорска помог лабрадор Грейс из центра "Лидер" МЧС

Вместе с журналистами Ваню и маму с букетом весенних цветов встречали спасатели, в том числе и Петр Гриценко, который первым нашел малыша под завалами. Кто-то в толпе пошутил: "Нет только лабрадора по кличке Грей, который обнаружил Ваню". По словам Леонида Рошаля, именно четкие действия спасателей и врачей в первые минуты и часы после того, как мальчик был найден, помогли избежать худшего.

- Иногда говорят: "Спасали всем миром". Именно так спасли Ваню, - сказал "Российской газете" Леонид Рошаль.

Мальчика сразу доставили в детскую больницу N 3 Магнитогорска, медики которой действовали очень профессионально. Оттуда Ваню срочно отправили в Москву в наш НИИ неотложной детской хирургии. Лечение длилось почти полтора месяца. Ведь тут вкупе было и сильное обморожение, и черепно-мозговая травма, и перелом голени.

- Была угроза ампутации ножки. Но благодаря усилиям медиков этого не произошло, - отметил знаменитый детский хирург Леонид Рошаль.

Чудо спасения? Можно считать и так. Но в этом чуде задействованы разные люди, разные организации: от рядовых спасателей до руководителей минздрава, ФМБА...

Будущее Вани? "Надеемся, все будет нормально", - говорят врачи.

За месяц и две недели, проведенные в московском НИИ неотложной детской хирургии, малыш полностью поправился и достаточно окреп, чтобы вместе с мамой перенести перелет домой.

Ваня с семьей отпразднует свой первый день рождения - 16 февраля ему исполнится год. Отмечать будут в семейном кругу

15 февраля Ваня вместе с мамой прилетает в Магнитогорск, где их с нетерпением ждут папа и старший брат. Ждут уже в новой квартире, которую папа Евгений Фокин постарался отремонтировать и привести в порядок всего за несколько дней.

А потом Ваня с семьей празднует свой первый день рождения - 16 февраля Ване исполнится год.

Для скорейшего возвращения малыша и его семьи к нормальной, обычной жизни все возможное сделали и в Магнитогорске. Власти помогли с оформлением необходимых документов на получение компенсации, и глава семейства Фокиных уже приобрел двухкомнатную квартиру в том же районе. Евгений Фокин даже успел частично обставить ее мебелью.

- Многое, правда, еще не привезли, ждем пока, - сообщил отец малыша. - Но детская комната уже готова полностью. Поставили в ней двухъярусную кроватку, письменный стол, игрушки, будет где сыновьям развернуться. Кстати, все игрушки, которые Ване подарили в последнее время, ни одна квартира не вместит. Поэтому на день рождения решили купить ему только торт и шарики.

Фото: МЧС
Спаситель Вани Фокина рассказал о подробностях операции

Отмечать день рождения Вани будут в семейном кругу.

Было решено, что в дороге малыша для страховки должен сопровождать реаниматолог, а в магнитогорском аэропорту сразу встретят специалисты детской городской больницы.

Однако, как заверили "РГ" в региональном минздраве, стационарного лечения мальчику больше не требуется: его еще некоторое время будут навещать и патронировать врачи, чтобы составить индивидуальный план его реабилитации.

Но после пережитого кошмара - это ли не чудесное исцеление?

Впрочем, как метко сказал доктор Леонид Рошаль, "на одном чуде далеко не уедешь, для чуда нужен профессионализм".

Профессионализм десятков и сотен людей, которые спасали людей в магнитогорской трагедии, оказывали им медицинскую помощь и, по сути, подарили Ване Фокину вторую жизнь.

Прямая речь

Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Ингушетия:

- За мальчика Ваню Фокина, который чудом выжил во время страшной трагедии в Магнитогорске, очень рад. Ребенок 35 часов пролежал под завалами на лютом морозе и не погиб благодаря спасателям и, безусловно, медикам, которые потом выходили малыша. Несколько лет назад врачи Института хирургии имени Вишневского, без преувеличения, тоже вытащили меня с того света, совершили чудо. После ранений (полученных во время покушения. - Прим. ред.) я долгое время находился в состоянии небытия. Но доктора поставили меня на ноги всего за два месяца. Это сделали профессионалы с большой буквы, преклоняюсь перед ними. Уверен, что у Вани тоже всё будет хорошо и из него вырастет настоящий мужчина.

Подготовила Алена Ларина

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