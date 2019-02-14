За порчу багажа уралец отсудил у авиакомпании 150 тысяч рублей

Компенсации за испорченный во время перелета чемодан добился житель Верхней Пышмы Александр Старинов. Суд признал, что перевозчик крайне небрежно отнесся к багажу клиента, и за побитый чемодан обязал выплатить компенсацию в 150 тысяч рублей.

Прошлой весной Александр путешествовал из Нью-Йорка через Москву в Екатеринбург. Накануне вылета приобрел вместительный и недешевый чемодан. А когда по прилету получил багаж, пришел в ужас: поломан каркас, вмятина на корпусе, сломана молния...

Претензию отправил в авиакомпанию. Там извинились, но критичной ситуацию не сочли: "Характер повреждения чемодана предполагает возможность ремонта". Когда выяснилось, что чемодан ремонту не подлежит, компания перестала отвечать. Тогда уралец обратился в суд.