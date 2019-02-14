Режиссер Роман Габриа выпустил спектакль "Мейерхольд"

Новости

В Албании депутат парламента облил чернилами премьера 21:58
Путин провел разминку с дзюдоистами 21:56
Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного 21:49
Магистра Друзя обвинили еще в одном мошенничестве 21:37
Британские депутаты выступили против подхода Мэй по Brexit 21:22
УЕФА накажет Рамоса за умышленно полученную желтую карточку 21:21
Шесть квартир разрушены в результате взрыва газа в Красноярске 20:54
Глава "Газпрома" допустил появление "Турецкого потока-2" 20:47
Почта банк: Рынок розничного кредитования демонстрирует рост 20:47
"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ стали лучшими соцпроектами 20:32
В России выросло производство вагонов метро и трамваев 20:25
Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии 20:18
МИД: Задача Москвы - не допустить цветной революции в Венесуэле 20:15
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Красноярске 20:11
Татьяна Попова: Союз технологий и регулирования неизбежен 20:10
Члены ООН создали группу по противодействию вмешательству в дела Венесуэлы 20:05
Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства 19:52
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в нападении на людей 19:50
Куба предупредила о подготовке спецназом США операции в Венесуэле 19:46
В правительстве исключили снижение цен на топливо 19:44
Все районы Сочи сделают интересными для отдыха круглый год 19:43
Опубликовано видео столкновения двух самолетов во Внуково 19:36
Фигуристка Анна Щербакова завоевала "золото" на ЕЮОФ-2019 19:33
Вадим Васильев покинул пост вице-президента "Монако" 19:31
Глава Роснефтегаза рассказал о перегибах в работе надзорных органов 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
14.02.2019 21:57
Рубрика: Культура

Режиссер Роман Габриа выпустил спектакль "Мейерхольд"

Текст: Светлана Мазурова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Премьера постановки "Мейерхольд", Музей Ф.М. Достоевского, 22 февраля
Всеволод Мейерхольд не просто режиссер, экспериментатор. Своим театром он хотел подступиться к новому человеку в новом государстве. Фото: Пресс-служба театральной компании "Открытое пространство" Всеволод Мейерхольд не просто режиссер, экспериментатор. Своим театром он хотел подступиться к новому человеку в новом государстве. Фото: Пресс-служба театральной компании "Открытое пространство"
Всеволод Мейерхольд не просто режиссер, экспериментатор. Своим театром он хотел подступиться к новому человеку в новом государстве. Фото: Пресс-служба театральной компании "Открытое пространство"

Режиссер Роман Габриа выпустил спектакль "Мейерхольд", посвященный великому реформатору театра ХХ века. Что мы знаем о Всеволоде Мейерхольде? Прогрессивный режиссер, которого и боготворили, и критиковали. Диктатор, деспот в работе. Не принял школу психологического театра. Создатель театра "ГосТиМ", автор системы "биомеханика" - подготовки актеров-виртуозов.

В спектакле Габриа - пик творчества режиссера-новатора вплоть до ухода из жизни, трагически оборвавшейся в застенках НКВД. Размышления на вечную тему "художник и власть", стремление разгадать мотивы его поступков. 1934-1939 годы.

На сцене только три актера. Анатолий Журавин, актер Театра "За Черной речкой" - в заглавной роли. Сложнейшая роль, о которой может мечтать артист, - многоплановая, со сложным композиционным рисунком, с переключениями, превращениями...

В роли актрисы Зинаиды Райх, музы, супруги Мейерхольда - Алла Данишевская (к слову, директор театра "Открытое Пространство" и жена актера Анатолия Журавина - Мейерхольда).

Сергею Мендельсону, актеру театра "За Черной речкой", достались несколько ролей: следователь НКВД, завлит театра, нарком просвещения Луначарский, актер Михаил Чехов, театральный критик. В отдельных репликах присутствует Сергей Есенин, первый муж Райх. А еще есть Станиславский.

Фото: Сергей Родионов
Дирижер Владимир Юровский рассказал об опере "Влюбленный дьявол"

Актер театра "Мастерская" и специалист по сценическому движению Николай Куглянт здесь автор пластических экзерсисов персонажей.

Экран, видео в спектакле - не общепринятая "фишка", не дань моде, а напоминание - именно Мейерхольд первым ввел видеопроекции в спектакли, а также подсказка для непосвященных в театральную историю. Видеооформлением занималась Александра Магелатова, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова.

"Мне хотелось самому ответить за работу, поэтому я написал пьесу, сочинил декорацию и поставил спектакль, - поясняет режиссер Роман Габриа. - Конструкция на сцене - это классический конструктивизм 20-х годов и цитата из спектакля Мейерхольда "Beликoдyшный poгoнoсeц". Эта постановка - моя мечта еще с институтских времен. Такая интересная тема, и удивительно, что никто не брался за нее. Нет лучше драматургии, чем жизнь человека. Расстрелянный в 1940 году по сфабрикованному обвинению, Мейерхольд реабилитирован только спустя 15 лет. Личность крайне противоречивая. И в этом я вижу одну из причин острых конфликтов в его биографии. Им руководил дух новаторства, необходимость все время меняться, постоянно быть в поиске, отказываться от прежних взглядов во имя будущих открытий. Творческий путь новатора - это неизбежно путь ошибок. Это постоянный эксперимент - в том числе над самим собой. Из писем, статей, воспоминаний современников - не только друзей, но и недругов, я собирал материал. А сюжет спектакля я сочинил - это треугольник между Мейерхольдом, Лубянкой и Райх".

Культура Театр Драматический театр Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Красноярска
Песков сравнил с рэкетом новый законопроект США по санкциям
СК начал проверку после столкновения самолетов во Внуково
Названа причина смерти певца Сергея Захарова