Премьера постановки "Мейерхольд", Музей Ф.М. Достоевского, 22 февраля

Всеволод Мейерхольд не просто режиссер, экспериментатор. Своим театром он хотел подступиться к новому человеку в новом государстве. Фото: Пресс-служба театральной компании "Открытое пространство"

Режиссер Роман Габриа выпустил спектакль "Мейерхольд", посвященный великому реформатору театра ХХ века. Что мы знаем о Всеволоде Мейерхольде? Прогрессивный режиссер, которого и боготворили, и критиковали. Диктатор, деспот в работе. Не принял школу психологического театра. Создатель театра "ГосТиМ", автор системы "биомеханика" - подготовки актеров-виртуозов.

В спектакле Габриа - пик творчества режиссера-новатора вплоть до ухода из жизни, трагически оборвавшейся в застенках НКВД. Размышления на вечную тему "художник и власть", стремление разгадать мотивы его поступков. 1934-1939 годы.

На сцене только три актера. Анатолий Журавин, актер Театра "За Черной речкой" - в заглавной роли. Сложнейшая роль, о которой может мечтать артист, - многоплановая, со сложным композиционным рисунком, с переключениями, превращениями...

В роли актрисы Зинаиды Райх, музы, супруги Мейерхольда - Алла Данишевская (к слову, директор театра "Открытое Пространство" и жена актера Анатолия Журавина - Мейерхольда).

Сергею Мендельсону, актеру театра "За Черной речкой", достались несколько ролей: следователь НКВД, завлит театра, нарком просвещения Луначарский, актер Михаил Чехов, театральный критик. В отдельных репликах присутствует Сергей Есенин, первый муж Райх. А еще есть Станиславский.

Актер театра "Мастерская" и специалист по сценическому движению Николай Куглянт здесь автор пластических экзерсисов персонажей.

Экран, видео в спектакле - не общепринятая "фишка", не дань моде, а напоминание - именно Мейерхольд первым ввел видеопроекции в спектакли, а также подсказка для непосвященных в театральную историю. Видеооформлением занималась Александра Магелатова, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова.

"Мне хотелось самому ответить за работу, поэтому я написал пьесу, сочинил декорацию и поставил спектакль, - поясняет режиссер Роман Габриа. - Конструкция на сцене - это классический конструктивизм 20-х годов и цитата из спектакля Мейерхольда "Beликoдyшный poгoнoсeц". Эта постановка - моя мечта еще с институтских времен. Такая интересная тема, и удивительно, что никто не брался за нее. Нет лучше драматургии, чем жизнь человека. Расстрелянный в 1940 году по сфабрикованному обвинению, Мейерхольд реабилитирован только спустя 15 лет. Личность крайне противоречивая. И в этом я вижу одну из причин острых конфликтов в его биографии. Им руководил дух новаторства, необходимость все время меняться, постоянно быть в поиске, отказываться от прежних взглядов во имя будущих открытий. Творческий путь новатора - это неизбежно путь ошибок. Это постоянный эксперимент - в том числе над самим собой. Из писем, статей, воспоминаний современников - не только друзей, но и недругов, я собирал материал. А сюжет спектакля я сочинил - это треугольник между Мейерхольдом, Лубянкой и Райх".