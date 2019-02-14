На территории спорткомплекса рижской школы N84 пройдет очень важный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное "Динамо", ведущее борьбу за место в плей-офф, примет одноклубников из Минска на открытом воздухе.

Для рижского "Динамо" матч с минскими одноклубниками будет очень важен в плане борьбы за выход в плей-офф. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Те же клубы в том же месте собирались чуть более года назад. Первый опыт "хоккейной классики" рижские болельщики восприняли на ура. Трибуны забили под завязку. Праздник получился не только на льду, ведь организаторы подготовили мощную культурную программу. Получилось по-домашнему душевно. Так что решение повторить опыт напрашивалось.

О подготовке к предстоящему матчу "РГ" рассказал один из его главных организаторов, член правления рижского "Динамо" Зигмарс Приеде.

Какой прогноз погоды на день матча?

Зигмарс Приеде: Позитивный. Сухо, +4-5 градусов. Игра состоится вечером, поэтому температура будь чуть ниже.

Что нового готовите сейчас?

Зигмарс Приеде: Вместимость трибун немного увеличилась - до 9600 человек (в прошлом году она была 8500 зрителей. - Прим. авт.). Будут развлечения для болельщиков. Концерты, горячее питание, выставки художников.

Билеты стали дороже - 15 евро вместо 10 прошлогодних. С чем это связано? Повлияет на интерес зрителей?

Зигмарс Приеде: Связано с увеличением расходов. Но на интерес болельщиков это никак не повлияло. Билеты все раскуплены, будет полная арена.

На игре в Риге будет даже выставка художников

Раз решили повторить опыт игры на открытом воздухе, значит все прошло удачно?

Зигмарс Приеде: Отклики были положительные, интерес у народа есть. Поэтому приняли решение, что надо продолжать.

Сколько длилась подготовка к матчу?

Зигмарс Приеде: В юридическом плане все началось за три месяца, а в техническом исполнении - после Нового года, 5 января. Начали возводить трибуны, убирать инфраструктуру, которая здесь обычно размещается, прокладывать коммуникации.

Не было идеи провести игру на более вместительной площадке - том же футбольном стадионе?

Зигмарс Приеде: Нужно рассчитывать расходы. В другом месте, где нет хоккейной площадки и морозильных установок, организовать такое мероприятие будет значительно дороже.

Для рижского "Динамо" матч будет важнейшим еще и с турнирной точки зрения. Не помешает смена площадки, когда на кону путевка в плей-офф?

Зигмарс Приеде: Обе команды в одинаковых условиях, поэтому нельзя сказать, что у кого-то будет преимущество. Как на закрытых аренах, так и на открытых, все в равных условиях.