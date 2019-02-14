Десять фильмов киностудии имени Довженко, братски связавших Россию и Украину

Основанная в 1925 году, Киевская киностудия имени Александра Довженко никогда не занимала первых строк рейтинга советских киностудий, всегда оставаясь в тени гигантов киноиндустрии - Мосфильма, Ленфильма и киностудии им. Максима Горького. Но регулярно выпускала замечательные фильмы, которые становились лауреатами престижных международных кинофестивалей и по сей день сердечно дороги нескольким поколениям зрителей.

Кинематограф, от которого становится тепло на душе. Кинематограф, который сближает.

"Истребители"

Выход на экраны. 1939.

Режиссер. Эдуард Пенцлин.

Сюжет. Два товарища-летчика борются за сердце одноклассницы Вари. Их командир майор Тучков намеренно дает соперникам совместные задания, чтобы они смогли наладить отношения.

Штрих. Фильм стал лидером проката 1940 года - 27,1 млн зрителей, и в нем впервые прозвучала песня "Любимый город".

"Мать"

Выход на экраны. 1955.

Режиссер. Марк Донской.

Сюжет (по одноименному роману Максима Горького). После ареста сына-революционера Пелагея Ниловна Власова, робкая и тихая женщина, решает примкнуть к революционному движению.

Штрих. Роль Павла Власова сыграл актер Алексей Баталов, чей дядя Николай Баталов снялся в этой же роли в экранизации 1926 года.

Голубая стрела

Выход на экраны. 1958.

Режиссер. Леонид Эстрин.

Сюжет. Пытаясь произвести впечатление на новую знакомую, лейтенант Дудник выбалтывает секретные данные о новом самолете "Голубая стрела". И тем самым срывает его испытания.

Штрих. В качестве "Голубой стрелы" в фильме использовали символ эпохи конца 1940х -1950х годов - советский истребитель Миг-15. Он по праву считается одним из самых популярных боевых самолетов в истории мировой авиации.

В бой идут одни "старики"

Выход на экраны. 1973.

Режиссер. Леонид Быков.

Сюжет. "Поющая" эскадрилья капитана Титаренко сражается на фронтах Великой Отечественной войны, всем "старикам" немногим больше двадцати...

Штрих. Леонид Быков, дважды не поступивший в летное училище из-за маленького роста, на съемках фильма осуществил мечту и освоил управление самолетом.

За двумя зайцами

Выход на экраны. 1961.

Режиссер. Виктор Иванов.

Сюжет (по одноименной пьесе Михаила Старицкого). Свирид Голохвостый - банкрот, решивший исправить положение выгодной женитьбой.

Штрих. В 1999 году возле Андреевской церкви в Киеве установлен памятник Проне Прокоповне и Свириду Петровичу.

Рожденная революцией (10 серий)

Выход на экраны. 1974-1977.

Режиссер. Григорий Кохан.

Сюжет. Захватывающие истории из прошлого и настоящего советской милиции, основанные на реальных событиях.

Штрих. Исполнители главных ролей Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков во время съемок сериала поженились и стали родителями. Наталье удавалось скрывать свое положение и участвовать в съемках практически до последних дней беременности.

Королева бензоколонки

Выход на экраны. 1962.

Режиссеры. Алексей Мишурин, Николай Литус.

Сюжет. Людмила Добрыйвечер мечтает танцевать в балете на льду, но вынуждена работать заправщицей на бензоколонке.

Штрих. Надежде Румянцевой, исполнявшей роль 17-летней Людмилы, на момент съемок было 32 года.

Аты-баты, шли солдаты...

Выход на экраны. 1976.

Режиссер. Леонид Быков.

Сюжет. Весной 1944го отряд из восемнадцати человек остановил колонну немецких танков. Тридцать лет спустя потомки приехали почтить память павших...

Штрих. Сцена "Цыганочка с выходом" стала настоящим актерским подвигом, она была первой после выхода Быкова из больницы (во время съемок Леонид Федорович перенес инфаркт).

Бумбараш

Выход на экраны. 1971.

Режиссеры. Абрам Народицкий, Николай Рашеев.

Сюжет (по мотивам произведений Аркадия Гайдара). Рядовой Бумбараш возвращается из австрийского плена домой, где его считают погибшим. В разгаре Гражданская война, в родной деревушке хаос и постоянная смена власти.

Штрих . Картина снималась в Каневском районе Черкасской области - неподалеку от тех мест, где в 1941 году воевал и погиб Аркадий Гайдар.

Гонки по вертикали (3 серии)

Выход на экраны. 1982.

Режиссер. Александр Муратов.

Сюжет (по одноименной повести братьев Вайнеров). Остросюжетная история противостояния следователя МУРа Тихонова и обаятельного вора-рецидивиста по кличке Батон.

Штрих. Начальник главного героя - Владимир Иванович Шарапов - прославился благодаря другому произведению братьев Вайнеров "Эра милосердия" и, главным образом, фильму "Место встречи изменить нельзя".