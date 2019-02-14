Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хороший парфюм

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при выборе парфюмерных изделий.

Соответствующие рекомендации опубликованы в четверг на сайте ведомства.

Так, в сообщении напомнили, что вся парфюмерная продукция различается между собой и делится на несколько видов, а именно на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны.

При покупке товара необходимо обязательно ознакомиться с этикеткой, которая, в свою очередь, должна содержать в себе следующие сведения:

- наименование и адрес изготовителя;

- срок годности и условия хранения;

- состав и парфюмерная композиция;

- дата изготовления и номер партии;

- способы применения и меры предосторожности;

- масса нетто и объем.

Важно также знать права, которые имеет потребитель при выборе парфюмерной продукции. В них входят:

- ознакомление с запахом;

- использование бумажных полосок или тестеров;

- проверка содержимого упаковки (при этом разрешается снятие ленты или целлофана);

- проверка аэрозольной упаковки продавцом в вашем присутствии;

- требование предъявить сертификат соответствия, подтверждающий качество продукта.

Как отмечает Роспотребнадзор, парфюмерно-косметические средства обмену и возврату не подлежат.