Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хороший парфюм

Соответствующие рекомендации опубликованы в четверг на сайте ведомства.
Так, в сообщении напомнили, что вся парфюмерная продукция различается между собой и делится на несколько видов, а именно на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны.
При покупке товара необходимо обязательно ознакомиться с этикеткой, которая, в свою очередь, должна содержать в себе следующие сведения:
- наименование и адрес изготовителя;
- срок годности и условия хранения;
- состав и парфюмерная композиция;
- дата изготовления и номер партии;
- способы применения и меры предосторожности;
- масса нетто и объем.
Важно также знать права, которые имеет потребитель при выборе парфюмерной продукции. В них входят:
- ознакомление с запахом;
- использование бумажных полосок или тестеров;
- проверка содержимого упаковки (при этом разрешается снятие ленты или целлофана);
- проверка аэрозольной упаковки продавцом в вашем присутствии;
- требование предъявить сертификат соответствия, подтверждающий качество продукта.
Как отмечает Роспотребнадзор, парфюмерно-косметические средства обмену и возврату не подлежат.