Россияне готовы отказаться от услуг кабельных сетей

Для подавляющего большинства жителей этих семи регионов переход на "цифру" произошел абсолютно незамеченным. Мониторинг показал, что не было ажиотажного спроса в торговых сетях на приставки и ТВ. Люди были заблаговременно проинформированы и приобрели необходимое оборудование. С конца 2018 года по 11 февраля 2019 года в этих семи регионах было приобретено около 30 тысяч приставок и около 10 тысяч телевизоров.
Большую роль сыграли волонтеры и те, кто отвечал на вопросы по "горячим линиям". Появился и такой вопрос: "Можно ли отказаться от услуги кабельного оператора, так как 20 каналов в цифровом качестве вполне достаточно?" "Это точно ставит вызов перед кабельной индустрией. Ее представителям надо будет разнообразить свои предложения контента. По сути, это будет повышать конкуренцию", - считает Волин.
Как отметил Волин, было несколько примеров мошеннических действий.
Во-первых, были попытки расклеить в подъездах объявления, что в связи с переходом на цифровое вещание прекращается вещание кабельных операторов и срочно надо заключить контракт на оказание интернет-услуг. Теперь их авторами занимаются правоохранительные органы.
Во-вторых, были попытки кабельных операторов убедить людей, что после отключения аналогового сигнала смотреть телепрограммы можно будет только по кабельному ТВ и срочно надо заключить контракт, сказал Волин. Предлагали оборудование для приема ТВ бесплатно, а за 300 рублей в месяц набор цифровых каналов.
В-третьих, были попытки всучить людям дорогое оборудование по две тысячи рублей за приставку. Но это не сильно сработало, так как в торговых сетях было достаточно недорогих моделей.
В-четвертых, "были совсем уже отмороженные, которые приходили и предлагали платить деньги, чтобы получить право на прием из эфира 20 цифровых каналов", - констатировал Волин. Он подчеркнул, что суть перехода на цифровое ТВ в том, чтобы любой гражданин России имел возможность принимать 20 каналов бесплатно.