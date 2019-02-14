Россияне готовы отказаться от услуг кабельных сетей

В семи регионах России, где 11 февраля перешли с аналогового на цифровое эфирное вещание, россияне задумались об отказе от услуг кабельных телесетей. Они теперь могут смотреть 20 федеральных телеканалов в хорошем качестве. Об этом сказал замглавы минкомсвязи Алексей Волин, подводя первые итоги перехода на "цифру".

Для подавляющего большинства жителей этих семи регионов переход на "цифру" произошел абсолютно незамеченным. Мониторинг показал, что не было ажиотажного спроса в торговых сетях на приставки и ТВ. Люди были заблаговременно проинформированы и приобрели необходимое оборудование. С конца 2018 года по 11 февраля 2019 года в этих семи регионах было приобретено около 30 тысяч приставок и около 10 тысяч телевизоров.

Суть перехода на цифровое ТВ в том, чтобы люди имели возможность принимать 20 телеканалов бесплатно

Большую роль сыграли волонтеры и те, кто отвечал на вопросы по "горячим линиям". Появился и такой вопрос: "Можно ли отказаться от услуги кабельного оператора, так как 20 каналов в цифровом качестве вполне достаточно?" "Это точно ставит вызов перед кабельной индустрией. Ее представителям надо будет разнообразить свои предложения контента. По сути, это будет повышать конкуренцию", - считает Волин.

Как отметил Волин, было несколько примеров мошеннических действий.

Во-первых, были попытки расклеить в подъездах объявления, что в связи с переходом на цифровое вещание прекращается вещание кабельных операторов и срочно надо заключить контракт на оказание интернет-услуг. Теперь их авторами занимаются правоохранительные органы.

Во-вторых, были попытки кабельных операторов убедить людей, что после отключения аналогового сигнала смотреть телепрограммы можно будет только по кабельному ТВ и срочно надо заключить контракт, сказал Волин. Предлагали оборудование для приема ТВ бесплатно, а за 300 рублей в месяц набор цифровых каналов.

В-третьих, были попытки всучить людям дорогое оборудование по две тысячи рублей за приставку. Но это не сильно сработало, так как в торговых сетях было достаточно недорогих моделей.

В-четвертых, "были совсем уже отмороженные, которые приходили и предлагали платить деньги, чтобы получить право на прием из эфира 20 цифровых каналов", - констатировал Волин. Он подчеркнул, что суть перехода на цифровое ТВ в том, чтобы любой гражданин России имел возможность принимать 20 каналов бесплатно.