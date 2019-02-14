Наши мужские команды продолжают свое успешное выступление в различных еврокубковых турнирах. Питерский "Зенит" досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где составит компанию казанским одноклубникам, кемеровский "Кузбасс" и "Белогорье" пробились в полуфиналы Кубка ЕКВ и Кубка Вызова соответственно.

Несмотря на то что Кубок Вызова - третий по значимости на континенте, к игре "Белогорья" - повышенное внимание. Когда в прошлом сезоне белгородская команда осталась за чертой призеров и вынуждена была биться в серии за пятое место, президент и основатель клуба Геннадий Шипулин и в этом сумел найти позитив: "Будем биться за путевку в Кубок Вызова и постараемся стать первым российским клубом, кому покорятся все три евротурнира".

Действительно, "белгородские львы" трижды побеждали в Лиге чемпионов (2003, 2004, 2014), дважды брали второй по статусу Кубок ЕКВ (2009, 2018) и, нелишне добавить, выиграли клубный чемпионат мира в 2014 году. Теперь есть шанс собрать полную коллекцию трофеев.

В четвертьфинале в соперники нашей команде попалась португальская "Бенфика". В первой встрече белгородцы дома взяли верх со счетом 3:0, но в волейболе при двухматчевых противостояниях никакой разгром не гарантирует общей победы. Оппоненту в ответном матче достаточно победить 3:0 или 3:1, а дальше назначается так называемый "золотой" сет до 15 очков.

Наш клуб едва не стал жертвой такого коварства правил. В Лиссабоне "Бенфика" один за другим взяла три партии - 25:18, 25:23, 25:22. Зато в "золотом" сете гости все-таки добились успеха - 15:12.

В нынешнем составе "Бенфики" самый известный игрок - 35-летний чемпион мира-2010 бразильский диагональный нападающий Тео. А самый экзотический персонаж - блокирующий из островного государства Тринидад и Тобаго в Карибском бассейне Марк-Энтони Онор. Они и набрали львиную долю очков в Лиссабоне. У белгородцев лучшими бомбардирами стали Денис Земченок (15) и Александр Гуцалюк (13).

5 раз в составе разных команд побеждал в Лиге чемпионов блокирующий "Белогорья" Александр Гуцалюк - это абсолютный рекорд турнира

Теперь в полуфинале 27 февраля и 6 марта "львы" сразятся с французским "Пуатье", который также благодаря экстра-сету продолжил борьбу - 0:3 в гостях, 3:0 и 15:12 - дома против израильского "Хапоэля" (Кфар-Саба). Другую пару полуфинала составили португальский "Спортинг" и итальянская "Монца".