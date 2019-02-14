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Экономика
14.02.2019 17:22
Текст: Ольга Игнатова

РЖД представили пассажирские вагоны нового типа

Российские производители разработали для РЖД новые одноэтажные и двухэтажные купейные вагоны.

Проекты вагонов были сегодня представлены на Инвестиционном форуме в Сочи. Интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки складываются в аккуратный диван с подголовниками, верхние полки практически незаметны. Каждое купе оборудовано душевой кабиной, есть там и сейф. В коридоре стоит вендинговый автомат.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Интерьер двухэтажных вагонов выполнен в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами можно откинуть небольшой столик. В каждом купе также есть душ.

По сообщению Федеральной пассажирской компании (дочернее общество ОАО "РЖД"), сегодня на форуме в Сочи был подписан долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019-2025 годах с ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в АО "Трансмашхолдинг"). За эти годы планируется закупить 3730 новых пассажирских вагонов.

"Мы обновим почти четверть существующего вагонного парка", - отметил генеральный директор АО "ФПК" Петр Иванов.

Планируется поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и других.