Россиянка Мария Шарапова не выступит на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе из-за проблем с плечом.

"К сожалению, Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы правого плеча, - говорится в сообщении пресс-службы. - Ее место в основной сетке соревнований займет Мона Бартель".

Напомним, из-за травмы плеча Шарапова была вынуждена сняться по ходу турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Во втором круге соревнований, проходивших в Питере, Мария должна была встретиться с Дарьей Касаткиной, но не вышла на корт.

Шараповой в апреле исполнится 31 год. Она пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" и 39 раз побеждала на турнирах WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории Premier и считается одним из самых престижных с призовым фондом 8,6 млн долларов. Шарапова, ныне занимающая 27-ю строчку в мировом рейтинге, завоевала на нем титул в 2006 году, а в 2012-м уступила в финале белорусской теннисистке Виктории Азаренко.