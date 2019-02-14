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14.02.2019 12:49
Рубрика: Спорт

Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы

Текст: Анна Козина
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница "Больших шлемов" Мария Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. Как сообщает пресс-служба WTA, причина отказа от участия - травма плеча, давно беспокоящая Марию.

Шарапова снялась с турнира в Петербурге из-за травмы

Из-за проблем со здоровьем Шарапова досрочно завершила сезон-2018. На пресс-конференциях после матчей на Открытом чемпионате Австралии-2019 Мария подтвердила, что уже год мучается с плечом. В конце января также по состоянию здоровья Шарапова раньше времени покинула турнир в Санкт-Петербурге, где выступала впервые. Теннисистка преодолела барьер первого круга, но на матч против соотечественницы Дарьи Касаткиной не вышла, так как с самого начала соревнований испытывали боли в плече.

Напомним, что Шарапова дважды побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе. Место россиянки в основной сетке займет немка Мона Бартель.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова
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