Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы

Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница "Больших шлемов" Мария Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. Как сообщает пресс-служба WTA, причина отказа от участия - травма плеча, давно беспокоящая Марию.

Из-за проблем со здоровьем Шарапова досрочно завершила сезон-2018. На пресс-конференциях после матчей на Открытом чемпионате Австралии-2019 Мария подтвердила, что уже год мучается с плечом. В конце января также по состоянию здоровья Шарапова раньше времени покинула турнир в Санкт-Петербурге, где выступала впервые. Теннисистка преодолела барьер первого круга, но на матч против соотечественницы Дарьи Касаткиной не вышла, так как с самого начала соревнований испытывали боли в плече.

Напомним, что Шарапова дважды побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе. Место россиянки в основной сетке займет немка Мона Бартель.