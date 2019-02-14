Шойгу не заметил вывода войск США из Сирии

Вашингтон продолжает активно поддерживать курдских ополченцев на восточном берегу Евфрата и пока говорить о выходе США из Сирии нельзя, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы не видим пока, что они выводят войска. Более того, мы видим активную поддержку и оружием, и техникой тех подразделений, в частности, курдских, которые расположены на восточном берегу Евфрата", - передает ТАСС заявление министра в Сочи.

Коснувшись темы переговоров по Идлибу, министр назвал их "результативными", посетовав на отдельные сложности.

"В общем, достаточно результативно, потому что мы работали вчера, до этого мы работали 11 числа в Анкаре - я встречался со своими коллегами, и довольно подробно и детально обсудили, потому что обстановка, к сожалению, непростая", - сказал Шойгу.