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Экономика
14.02.2019 11:06
Текст: Роман Маркелов

Силуанов заявил о готовности России к новым санкциям

Россия готова отреагировать на новые санкции в случае их введения, в том числе помочь госбанкам. Об этом заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, если ограничения распространятся на покупку российского госдолга, то это в первую очередь ударит по иностранным инвесторам. По оценке Силуанова, доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) снова начала расти, зарубежные инвесторы обеспечивают большую часть спроса на аукционах по их размещению. Поэтому он сравнил санкции на госдолг с "выстрелом себе в ногу".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Накануне Минфин разместил госдолга на 42 миллиарда рублей, это самый большой объем с начала года. Первый же аукцион по ОФЗ 13 февраля стал самым успешным за девять лет.

Что касается распространения санкций на банковский сектор, Минфин и Банк России создали необходимые буферы для реагирования на такие ограничения, сообщил Силуанов. Государство готово поддержать такие банки для того, чтобы не пострадали вкладчики и не было проблем с проведением расчетов, сказал он.

Накануне группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект по санкциям против России. В документе говорится об ограничениях для российских банков и энергетических компаний, запрете на покупку российского госдолга, ограничениях для зарубежных СПГ-проектов России.