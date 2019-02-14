Синергия компании "Башнефть" с "Роснефтью" дает результаты

Компания "Башнефть" - дочернее общество "Роснефти" - заработала по итогам 2018 года 860,2 млрд рублей - рекордная сумма за всю историю компании. По сравнению с 2017 годом рост составил 28,2%. Таких результатов удалось достичь не только за счет роста цен на нефть (такой выручкой "Башнефть" не могла похвастаться ни на пике нефтяных цен в 2014 году, ни на пике добычи в 2016 году), ключевую роль оказывает синергетический эффект от вхождения компании в состав "Роснефти".

Благодаря этому у "Башнефти" повысилась эффективность коммерческой деятельности, расширилась внутригрупповая кооперация и стали применяться современные технологии, разработанные научно-проектным комплексом "Роснефти".

Эффективность управления "Роснефти" инвесторы отмечают уже не первый год. Так, несмотря на общемировое падение маржинальности сегмента переработки, который преобладает в "Башнефти", а также ценовые колебания на рынке, консолидированный показатель EBITDA за 12 месяцев 2018 года вырос по сравнению с 2017 годом на 15,6% и составил 175,5 млрд рублей. А чистая прибыль "Башнефти"по итогам 2018 года достигла 97,1 млрд рублей. Однако сравнение показателя чистой прибыли с предыдущим годом не совсем корректно, т.к. результаты 2017 года включали разовые выплаты от АФК "Система" по решению арбитражного суда. Если их не учитывать, то чистая прибыль "Башнефти" по итогам 2018 года выросла на 56,9%.

Рост доходов смогли почувствовать на себе акционеры "Башнефти". В течение 2018 года компания выплатила акционерам дивиденды в размере 28,2 млрд рублей, а совокупный объем выплаченных в течение 2018 года дивидендов достиг 43 млрд рублей. При этом, несмотря на рекордные дивидендные выплаты, "Башнефть" сумела снизить долговую нагрузку. Уровень чистого долга по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 61,7 млрд рублей, сократившись почти на треть по сравнению с показателем в конце 2017 года.

Рост доходов смогли почувствовать на себе акционеры "Башнефти". В течение 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 28,2 млрд рублей

Продемонстрировать сильные финансовые результаты "Башнефти" не помешало снижение уровня добычи, которое в основном было связано с выполнением обязательств в рамках соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+. С учетом этих ограничений добыча "Башнефти" по итогам 2018 года составила почти 19 млн тонн. С 3-го квартала 2018 года началось восстановление уровня добычи. На месторождениях в Башкирии, на которые приходится более 85% суммарной добычи "Башнефти", объем производства растет уже два квартала: в результате во втором полугодии здесь было добыто на 1,9% больше нефти, чем в первом полугодии 2018 года, когда действовали ограничения.

Также "Башнефть" активно занимается геологоразведкой и внедряет передовые технологии добычи нефти.

Так, по согласно данным компании, доля горизонтального бурения выросла до 84% - это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. В минувшем году компания открыла 81 продуктивную залежь с предварительно оцененными суммарными запасами нефти 18,9 млн тонн. "Башнефть" также участвует в аукционах - недавно она приобрела пять новых лицензионных участков с перспективными ресурсами углеводородного сырья - 16,2 млн тонн нефти и 3,3 млрд м3 газа.

Объем первичной переработки "Башнефти" в 2018 году составил 18,2 млн тонн, что немного ниже показателей 2017 года. Однако подобная динамика связана с плановыми работами на производственной площадке "Башнефть-УНПЗ". Снижение показателя не повлияло на выполнение обязательств по поставкам моторного топлива потребителям.

В минувшем году "Башнефть" сумела не только увеличить доходы, но и снизить расходы. Были снижены операционные и логистические затраты, создана единая производственная цепочка между уфимскими НПЗ и перерабатывающим комплексом "Роснефти". В частности, между заводами налажены поставки высокооктановых бензиновых компонентов.