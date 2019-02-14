Система "Безопасный город" официально запущена в столице Киргизии. Нарушений на дорогах стало заметно меньше.

Проект, который впору назвать многострадальным из-за скандалов, сопровождавших его с первых попыток реализации, запущен во вторник, 12 февраля, после инспекции премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева. Глава правительства посетил центр мониторинга главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД накануне старта "Безопасного города". Центр обрабатывает материалы с камер, фиксирующих нарушения.

- Механизм фиксации, регистрации, доставки и оплаты штрафов должен работать четко, быть понятным и удобным для граждан, - подчеркнул премьер. - Это очень важный и масштабный проект для нашей страны. Могут возникать определенные трудности при взимании оплаты за штрафы, будут попытки уклониться, недопонимание, но мы запускаем проект "Безопасный город" для того, чтобы усилить дисциплину среди водителей и обеспечить безопасность на дорогах.

Водители, нарушившие ПДД, будут получать извещение о штрафах. Доставкой квитков до адресов регистрации владельцев автотранспортных средств займется госпредприятие "Кыргызпочтасы". Водители автотранспорта смогут самостоятельно проверить факт наложения на них штрафа на сайте egov.kg.

Пока камеры установлены на десяти самых оживленных перекрестках киргизской столицы: на пересечении проспекта Жибек Жолу с бульваром Молодой Гвардии, улицами Фучика и Абдрахманова, проспекта Чуй с бульваром Молодой Гвардии, улицами Курманжан Датки, Фучика и Бейшеналиевой, на перекрестках улицы Абдрахманова с улицами Боконбаева и Московской, улиц Горького и 7 Апреля. Кроме того, установлены 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов.

Удивительно, но факт: изменения на дорогах столицы горожане заметили едва ли не в первые часы работы проекта. Пользователи социальных сетей делятся друг с другом видео с маршрутными такси, водители которых стали строго соблюдать правила дорожного движения, пешеходы удивляются тому, что автолюбители стали пропускать их на переходах. Недовольны "Безопасным городом" пока только владельцы личных авто - из-за нестабильной работы портала госуслуг, на котором можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД. Впрочем, в Государственном комитете информационных технологий и связи утверждают, что это временное явление, вызванное резким ростом посещаемости.

Кстати



Камеры фиксируют несколько видов нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение водителем правил пешеходного перехода, превышение установленной скорости, несоблюдение водителем правил остановки

и стоянки.