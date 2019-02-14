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Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын посетит Южную Корею в конце марта-начале апреля

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Администрация президента Южной Кореи уже начала подготовку к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул, включая проверку подходящих гостиниц для пребывания политика и меры по обеспечению безопасности.
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Корея Фото: пресс-служба администрации президента Республики Корея
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Корея
Фото: AP Photo/ Korea Summit
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Приезд гостя из Страны чучхе ожидается в конце марта-начале апреля и продлится, скорее всего, три дня. Об этом со ссылкой на анонимные источники в администрации президента и правительстве Республики Корея (РК) сообщила газета "Тона Ильбо". Напомним, договоренность о визите Ким Чен Ына в Сеул была достигнута в ходе поездки южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Пхеньян в сентябре прошлого года. Первоначально ожидалось, что Ким приедет до конца 2018 года, но из-за разных факторов это осуществить не удалось. Теперь многие эксперты полагают, что Ким приедет в Южную Корею после своего саммита с Дональдом Трампом. Эта встреча пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Как отмечает издание "Тона Ильбо", цитируя "многочисленные правительственные источники", администрация президента РК, а также Национальная разведывательная служба и полиция уже начали выработку подробных мер по обеспечению безопасности во время визита Ким Чен Ына.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Это может оказаться самым сложным моментом саммита, учитывая, что в Южной Корее хватает тех, кто очень негативно относится как к КНДР вообще, так и к Ким Чен Ыну в частности. Силовые ведомства сейчас прорабатывают свои действия, моделируя различные сценарии развития ситуации, включая разного рода ЧП.

Газета приводит также как примерные сроки визита Кима, так и возможный маршрут его поездки. По информации источника в администрации президента РК, в настоящий момент представители Юга и Севера ведут переговоры и склоняются к тому, что визит состоится в конце марта или начале апреля этого года. Он продлится три дня с двумя ночевками.

Ожидается, что в первый день Ким прибудет в Сеул и там переночует, а на следующий день улетит на курортный остров Чечжу, куда его ранее пригласил Мун Чжэ Ин. Там будет вторая ночевка, а на третий день Ким улетит обратно в Пхеньян.

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"Тона Ильбо", ссылаясь на слова сотрудника Службы охраны (СО) президента РК, заявила, что специалисты СО уже посетили Чечжу и провели осмотр отелей, которые рассматриваются в качестве наиболее подходящих для пребывания Ким Чен Ына. Но, как оказалось, не все так просто.

"На острове в городах Чечжу и Согвипхо хватает больших пятизвездочных отелей, которые рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов для приема Кима, но для полной гарантии безопасности сейчас склоняются к варианту с гостиницей у подножия вулкана Халла", - отметил источник. В этом случае, как пояснил эксперт, проще гарантировать безопасность, так как можно полностью оцепить подходы к отелю. Это также позволит минимизировать неудобства для местных жителей, что в случае с гостиницей в городе может превратиться в серьезную проблему.

"Тона Ильбо" также подтверждает циркулировавшие в декабре прошлого года слухи об уже проведенной подготовке к приезду Ким Чен Ына.

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Службы безопасности и протокола администрации президента РК полностью были готовы, подобрав место для проживания лидера КНДР, а также составив график его поездки и согласовав меры по обеспечению безопасности.

Это, впрочем, не прошло зря. Теперь это позволяет сократить время, необходимое для подготовки. Как ожидается, полномасштабные переговоры о визите Кима в Южную Корею начнутся сразу после американо-северокорейского саммита в Ханое.

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