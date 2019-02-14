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14.02.2019 20:32
Рубрика: Общество

Собянин поздравил москвичей с победой трех социальных проектов

Текст: Любовь Проценко

На своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин с удовлетворением отметил, что три московских проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив. Это проект для старшего поколения #Московскоедолголетие, ресурсный центр поддержки добровольцев #Мосволонтер и единая образовательная платформа #МЭШ.

"Поздравляю!", - написал мэр.

Напомню, проект "Московское долголетие" стартовал меньше года назад - 1 марта 2018, но сейчас им охвачены уже более 200 тысяч москвичей. Они поют, танцуют, занимаются фитнесом, изучают иностранные языки и т. д. Словом, старость этих людей дома точно не застанет.

Собянин: 2019 год будет Годом железных дорог в Москве

В том же, каким благожелательным и гостеприимным может стать город с помощью волонтеров, лучше всего показал ЧМ-2018.

Ну а проект "Московская электронная школа" каждый день и сейчас ощущают на себе все московские школьники. Ведь сценарии уроков, подготовленные самыми талантливыми учителями, теперь доступны каждый день в любой школе, неважно, в центре столицы она расположена или на окраине города. Так что победа в конкурсе социальных инициатив, о которой стало известно сегодня в Сочи, Москвой действительно заслужена.

Общество Здоровье Общество Образование Москва Мэр Москвы
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