Создатели "Игры престолов" прояснили судьбу Сира Царапки

Не будем томить: славный Сир Царапка больше не с нами. По словам создателей "Игры престолов", которые передает EW, кот, мелькнувший один раз на экране и далее бесследно пропавший, ныне жестоко мертв.

Пояснено, что Серсее Ланнистер не нравилась кличка животного. К тому же она не хотела, глядя на Царапку, вспоминать его хозяина и своего сына - покончившего с собой Томмена. Поэтому казнила кота - тот принял лютую смерть. Настолько чудовищную, что ее не решились пустить на экран, - стращает Дэвид Бениофф.

Но она будет в расширенном издании сериала, которое выйдет по завершении шоу.

Также дело было в кошачьем характере: в отличие от собак, которые в целом ребята покладистые, коты вечно себе на уме и поступают так, как им хочется. Оттого сотрудничать с ними проблематично - "не очень-то и весело".

Сир Царапка - один из трех котят, подаренных Маргери Тирелл королю Томмену Баратеону. Других звали Леди Усик и Носочек.

Томмен очень любил питомцев, постоянно с ними играл. В "Пире стервятников" есть момент, где он рассказывает матери, что Леди Усик укусила Сира Царапку. На что Серсея говорит, что Сиру Царапке нужно уметь защищаться.

Фигурирует Царапка и в "Танце с Драконами", когда на обеде с Серсеей и Киваном Ланнистером Томмен рассказывает дяде, что Сир Царапка стал очень смелым, сильным и напугал злого кота Балериона.

В сериале Сир Царапка точечно появляется в Oathkeeper - четвертой серии четвертого сезона, запрыгнув на ложе. Там это уже взрослый кот, принадлежащий Томмену еще при жизни Джоффри: Томмен в разговоре с Маргери Тирелл рассказывает, что Джоффри грозился освежевать его кота и подмешивать внутренности несчастного животного Томмену в еду.

Восьмой, финальный сезон "Игры престолов", состоящий из шести полнометражных фильмов, стартует 14 апреля. Официально в России - днем позже.