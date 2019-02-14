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Создатели "Игры престолов" прояснили судьбу Сира Царапки

Новости
    14.02.2019, 18:02
Текст:   Олег Усков
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Не будем томить: славный Сир Царапка больше не с нами. По словам создателей "Игры престолов", которые передает EW, кот, мелькнувший один раз на экране и далее бесследно пропавший, ныне жестоко мертв.  

Пояснено, что Серсее Ланнистер не нравилась кличка животного. К тому же она не хотела, глядя на Царапку, вспоминать его хозяина и своего сына - покончившего с собой Томмена. Поэтому казнила кота - тот принял лютую смерть. Настолько чудовищную, что ее не решились пустить на экран, - стращает Дэвид Бениофф.

Но она будет в расширенном издании сериала, которое выйдет по завершении шоу. 

Фото: Willy Sanjuan/Invision/AP
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Также дело было в кошачьем характере: в отличие от собак, которые в целом ребята покладистые, коты вечно себе на уме и поступают так, как им хочется. Оттого сотрудничать с ними проблематично - "не очень-то и весело". 

Сир Царапка - один из трех котят, подаренных Маргери Тирелл королю Томмену Баратеону. Других звали Леди Усик и Носочек.

Томмен очень любил питомцев, постоянно с ними играл. В "Пире стервятников" есть момент, где он рассказывает матери, что Леди Усик укусила Сира Царапку. На что Серсея говорит, что Сиру Царапке нужно уметь защищаться.

Фигурирует Царапка и в "Танце с Драконами", когда на обеде с Серсеей и Киваном Ланнистером Томмен рассказывает дяде, что Сир Царапка стал очень смелым, сильным и напугал злого кота Балериона.

В сериале Сир Царапка точечно появляется в Oathkeeper - четвертой серии четвертого сезона, запрыгнув на ложе. Там это уже взрослый кот, принадлежащий Томмену еще при жизни Джоффри: Томмен в разговоре с Маргери Тирелл рассказывает, что Джоффри грозился освежевать его кота и подмешивать внутренности несчастного животного Томмену в еду.

Восьмой, финальный сезон "Игры престолов", состоящий из шести полнометражных фильмов, стартует 14 апреля. Официально в России - днем позже.

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