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14.02.2019 23:44
Рубрика: Экономика

Споры в сфере интеллектуальной собственности можно будет решить онлайн

В этом году у российских компаний появится возможность использовать инструмент медиации при решении споров об объектах интеллектуальной собственности. Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности (Ассоциация IPCHAIN) и международный сервис RDO подписали соответствующее соглашение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

RDO - международная онлайн-платформа, которая предоставляет участникам юридических споров площадку для дискуссии. Они могут, например, загружать в систему документы и отслеживать, когда другая сторона конфликта с ними ознакомится. Это поможет, если дело все-таки дойдёт до суда.

Фото: пресс-служба IPQuorum
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"RDO - реально работающий инструмент медиации, - пояснил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. - У нас в стране она пока не работает, хотя о ней много говорится. Причина в том, что все пытаются делать медиацию на базе каких-то организаций, например, объединений предпринимателей. Нет уверенности, что их оценки нейтральны. Возможно, не сформирован правильный имидж медиации. А распределенная блокчейн-сеть, например IPCHAIN, по идее, должна стать хорошим базисом".

Сейчас в IPCHAIN существует транзакция conflitto - конфликт в отношении прав на объекты интеллектуальной собственности. Если один узел сети дал информацию по объекту, а ещё один узел - другую информацию по тому же объекту, формируется такая транзакция, и обе стороны об этом уведомляются. Но что делать дальше, помимо обращения в суд, пока было не до конца понятно. В сотрудничестве с RDO ассоциация планирует запустить сервис Dis’Put, с помощью которого такие конфликтные ситуации можно будет решить до суда.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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"В интеллектуальной собственности очень часто бывают ситуации, когда люди просто друг друга не понимают. А сейчас у них появится возможность, до обращения в суд, в онлайне переговорить, обсудить, обменяться документами, зафиксировать какие-то факты и договориться, - пояснил Андрей Кричевский. - Сервис Dis’Put мы планируем запустить примерно в течение полугода. У RDO хороший коробочный продукт, но его нужно адаптировать под российский рынок".

В будущем ассоциация намерена развивать этот сервис, чтобы он был не только площадкой медиации, но и с помощью технологий искусственного интеллекта давал участникам конфликта возможность получить независимую оценку спора. А дальше они уже с этой оценкой сами примут решение, идти им в суд или нет. Пока для полноценной работы такого инструмента не хватает специалистов по искусственному интеллекту - не только в России, но и во всем мире.

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