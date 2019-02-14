США и Китай приступили к очередному раунду торговых переговоров

Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин приступили в четверг к очередному раунду консультаций по устранению китайско-американских торгово-экономических противоречий. Переговоры проходят в Пекине и продлятся два дня - 14 и 15 февраля, сообщает агентство "Синьхуа".

Американская делегация прибыла в столицу Китая 11 февраля. Ее возглавляет представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. По словам Мнучина, торгово-экономический диалог между Соединенными Штатами и Китаем "продвигается успешно", пишет ТАСС.

Напомним, на полях саммита G-20, прошедшего в Буэнос-Айресе в начале декабря прошлого года, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в течение трех месяцев предпринять шаги для заключения торгового соглашения между США и Китаем. Трамп согласился с первого января не повышать тарифы с 10 до 25 процентов на китайскую продукцию на общую сумму 200 миллиардов долларов, как планировалось ранее.

По данным телеканала CNBC, Вашингтон готов выделить дополнительное время на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам. Это может быть сделано в том случае, если США посчитают, что переговоры идут успешно.