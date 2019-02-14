США сымитируют "Койотами" атаку российских "Калибров"

США попытается сымитировать атаку российских ракет - в том числе "Калибров".

Как сообщает ресурс janes.com, одна из американских компаний для этого заключила с командованием Военно-воздушных систем США контракт на изучение возможности модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A Coyote.

Предполагается использовать на них отделяющиеся дипольные отражатели, которые применяются в российских ракетах и таким образом сделать ракеты-мишени более соответствующими возможностям "Калибров". Дипольный отражатель является одним из средств радиоэлектронного подавления и разновидностью ложной цели.

GQM-163A использует твердотопливный ракетный ускоритель Mk 70, запускается с рельсовой пусковой установки и разгоняется до сверхзвуковой скорости.

Напомним, Россия планирует разработать наземный вариант ракетного комплекса "Калибр", а также создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности в 2019-2020 годах.