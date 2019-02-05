Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.02.2019,  
12:21
Текст:  Иван Петров

Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты

Наземный вариант ракетного комплекса "Калибр" необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки следует создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Такие сроки во вторник на селекторном совещании в Минобороны обозначил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ ранее представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые были одобрены. "Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, хорошо зарекомендовавший себя в Сирии, необходимо разработать в течение нынешнего и следующего годов. Также в 2019-2020 гг. нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал глава военного ведомства, напомнив, что подобные меры по указанию президента России Владимира Путина реализуются в связи с приостановкой со 2 февраля США своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Уничтожитель ПТРК: российские танки получат "умный" снаряд

Сергей Шойгу рассказал, что американцы активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, то есть выходящих за пределы договорных ограничений. "Учитывая это, президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", - отметил военачальник.

Использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении, по словам Сергея Шойгу, позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования. В то же время при разработке новых наземных ракетных комплексов планируется повысить дальность их стрельбы, уточнил министр обороны.

Сергей Шойгу на "селекторе" поручил своему заместителю Алексею Криворучко открыть соответствующие опытно-конструкторские работы "в короткие сроки". Причем сделать это необходимо в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований, перераспределив средства на выполнение работ по разработке новых комплексов.

Фото: Министерство обороны РФ
Рассекречен гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь"

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил "Российской газете", что на разработку новых вооружений потребуется около года.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон с 2 февраля приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. В субботу 2 февраля о приостановке участия России в ДРСМД объявил российский президент Владимир Путин.

В то же время глава государства поручил разработать наземный вариант комплекса "Калибр" и гиперзвуковую ракету большой дальности.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Штык - молодец: Почему фашисты боялись рукопашной с красноармейцами 10:20
Начались работы над многоразовым космическим беспилотником 04.02.2019
Новую сверхпрочную "прозрачную броню" создали в Санкт-Петербурге 04.02.2019
гособоронзаказ
Российские военные получат 12 роботов-саперов "Уран-6" в 2019 году 01.02.2019
Сибирских офицеров перевооружат с пистолетов Макарова на "Грачи" 31.01.2019
ракеты
Видео: На Камчатке развернули ракетные комплексы "Бастион" 04.02.2019
В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin 04.02.2019