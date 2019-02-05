Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты

Наземный вариант ракетного комплекса "Калибр" необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки следует создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Такие сроки во вторник на селекторном совещании в Минобороны обозначил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил РФ ранее представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые были одобрены. "Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, хорошо зарекомендовавший себя в Сирии, необходимо разработать в течение нынешнего и следующего годов. Также в 2019-2020 гг. нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал глава военного ведомства, напомнив, что подобные меры по указанию президента России Владимира Путина реализуются в связи с приостановкой со 2 февраля США своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сергей Шойгу рассказал, что американцы активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, то есть выходящих за пределы договорных ограничений. "Учитывая это, президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", - отметил военачальник.

Использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении, по словам Сергея Шойгу, позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования. В то же время при разработке новых наземных ракетных комплексов планируется повысить дальность их стрельбы, уточнил министр обороны.

Сергей Шойгу на "селекторе" поручил своему заместителю Алексею Криворучко открыть соответствующие опытно-конструкторские работы "в короткие сроки". Причем сделать это необходимо в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований, перераспределив средства на выполнение работ по разработке новых комплексов.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил "Российской газете", что на разработку новых вооружений потребуется около года.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон с 2 февраля приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. В субботу 2 февраля о приостановке участия России в ДРСМД объявил российский президент Владимир Путин.

В то же время глава государства поручил разработать наземный вариант комплекса "Калибр" и гиперзвуковую ракету большой дальности.