Эксперт назвал сроки исполнения поручения по "приземлению" "Калибров"

Примерно один год понадобится ученым оборонной сферы на выполнение президентских поручений, которые глава государства озвучил в субботу в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом "Российской газете" сообщил руководитель "Центра анализа мировой торговли оружием", военный эксперт Игорь Коротченко.

"Что касается сроков реализации президентского поручения по "приземлению" ракетных комплексов "Калибр" и созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности, то эти работы могут быть завершены достаточно быстро. Вероятно, уже через год мы получим опытный вариант пусковой установки и проведем все необходимые испытания", - отметил эксперт.

Калибры в наземном варианте - очевидно, это будет мобильный вариант, то есть, на подвижно-пусковой установке, продолжил Игорь Коротченко. "Учитывая дальность пуска в обычном оснащении - 1600 км, а с ядерной боеголовкой - 2500 км - это будет очень эффективное, серьезное и грозное оружие. Такое вооружение, если американцы начнут размещать свои ударные системы в Европе, сможет парировать тот потенциал, который будет нам угрожать", - указал специалист, добавив, что наземный вариант гиперзвуковой ракеты тоже поможет парировать потенциальные угрозы.

"И, полагаю, что вместе с указанными мерами нам надо проработать возможность возвращения на Кубу. Открыть там российскую военно-морскую базу. Если будет новая геополитическая реальность, то будем парировать такими способами те угрозы, которые представляют планы США после выхода из ДРСМД", - заключил Игорь Коротченко.

Напомним, в субботу утром президент РФ Владимир Путин принял у себя главу МИД России Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу.

По словам главы государства, Москва зеркально ответит Вашингтону и приостановит участие в ДРСМД. В ответ на нарушающие Договор действия США Россия начнет работы по "приземлению" ракетных комплексов "Калибр" (в настоящее время базируются на кораблях и подводных лодках - прим. "РГ") и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

При этом в гонку вооружений Россия, по словам Владимира Путина, втягиваться не будет.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин пояснил, зачем США понадобилось выйти из ДРСМД.

"Очевидно, что это делается для того, чтобы у американцев появилась легальная возможность развернуть ракеты с радиусом от 500 до 5500 километров наземного базирования. Теперь у них наверняка появятся ракеты, которые они могут использовать как в интересах американской системы ПРО, так и против других государств. Прежде всего, конечно, против новых ядерных государств, которые создали такой потенциал", - сообщил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, потенциал Китая, а теперь уже и Кореи, Индии и, вероятно, Пакистана - это потенциал ракет именно средней дальности.

"Поэтому американцам нужен этот выход из договора, учитывая их стратегию передового базирования. Они смогут размещать ракеты не только на морских судах и подводных лодках, что они делают давно, но и на своих базах. Поэтому я не удивлюсь, если они начнут быстро развертывать этот потенциал, размещать его на территории Европы и на других территориях, которые потенциально могут дать какие-то военные преимущества", - сказал Алексей Подберезкин.

"Для США это очень выгодно, потому что их ракеты средней дальности для нас ничем не отличаются от межконтинентальных баллистических ракет. Поскольку ракета, запущенная, например, из Румынии или из Польши в сторону России, летит короткий промежуток времени, но боеголовка по мощности у нее может быть такая же. Мы, со своей стороны, ракеты средней дальности разместить не можем, потому что опыт их размещения 1962 года на Кубе показал, что это неизбежно ведет к конфликту", - заключил военный эксперт.

Добавим, что ряд российских военных экспертов опасаются, что вслед за ДРСМД будет так или иначе "похоронен" Договор о стратегических наступательных вооружениях - последнее из пока действующих краеугольных соглашений времен "холодной войны". Срок его действия истекает в 2021 году.