У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стало известно, как выглядит и как снимает Xiaomi Mi9

14.02.2019,  
13:52
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В социальных сетях распространяется фотография смартфона Xiaomi Mi9, сделанная одним из многочисленных экранов. Благодаря ей подтверждается информация об аккуратном каплевидном вырезе в верхней части экрана, предназначенном для фронтальной камеры.

Сам экран будет иметь тонкие рамки, следуя заданной еще в 2017 году тенденции.

Кроме того, в распоряжении ресурса GSM Arena появились первые фотографии, сделанные 48-мегапиксельной основной камерой Xiaomi Mi9.

Nokia готова выпустить самый дешевый смартфон на чистом Android

Анонс нового китайского флагмана должен состояться 20 февраля - в тот же день, когда свои новинки представит Samsung. Как так вышло, что обе компании выбрали эту дату для своих презентаций, никто не знает, но за внимание пользователей им придется серьезно повоевать.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости www.ria.ru
Ученые СКФУ смогли повысить управляемость беспилотников 13.02.2019
ZTE представит смарт-браслет с гибким экраном 13.02.2019
В Россию пришел телефон за 2000 рублей, который заряжается шесть раз в год 12.02.2019
смартфоны
Фото: iStock
Регионам не хватает адаптированных решений по цифровой трансформации 13.02.2019
ФАС возбудила дело против российской структуры Samsung 12.02.2019
Подтверждены характеристики Nokia 9 12.02.2019
Xiaomi
Фото: Пресс-служба Philips
Локализация производств ВМТ в России расширит возможности регионов 13.02.2019
Популярность набирают смартфоны-слайдеры, которые прячут камеру для селфи 10.02.2019
В Россию пришел смартфон Xiaomi Mi Mix 3. Где купить, сколько стоит, брать или нет? 08.02.2019