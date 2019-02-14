Стало известно, как выглядит и как снимает Xiaomi Mi9

В социальных сетях распространяется фотография смартфона Xiaomi Mi9, сделанная одним из многочисленных экранов. Благодаря ей подтверждается информация об аккуратном каплевидном вырезе в верхней части экрана, предназначенном для фронтальной камеры.

Сам экран будет иметь тонкие рамки, следуя заданной еще в 2017 году тенденции.

Кроме того, в распоряжении ресурса GSM Arena появились первые фотографии, сделанные 48-мегапиксельной основной камерой Xiaomi Mi9.

Анонс нового китайского флагмана должен состояться 20 февраля - в тот же день, когда свои новинки представит Samsung. Как так вышло, что обе компании выбрали эту дату для своих презентаций, никто не знает, но за внимание пользователей им придется серьезно повоевать.