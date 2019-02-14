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14.02.2019 23:11
Рубрика: Экономика

Сейф и душ в одном вагоне

Россиянам показали новые купе
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск № 34(7792)
Стало известно, каким будет интерьер одноэтажных и двухэтажных вагонов купе.
В новых купе - просторно, не надо лишний раз беспокоить соседей, чтобы выйти в коридор. Фото: fpc.ru В новых купе - просторно, не надо лишний раз беспокоить соседей, чтобы выйти в коридор. Фото: fpc.ru
В новых купе - просторно, не надо лишний раз беспокоить соседей, чтобы выйти в коридор. Фото: fpc.ru

В двухэтажных вагонах российский производитель подвижного состава предложил интерьер в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижней полке для удобства пассажиров есть подлокотник, который раскладывается как в машине из спинки сиденья. Его можно использовать как столик. Между нижними полками есть столик у окна. Он складывается и можно освободить пространство. В каждом купе есть розетки и USB-порты для зарядки телефонов, предусмотрены крючки для верхней одежды. В вагонах предусмотрены душевые в туалетных комнатах.

Фото: РИА Новости
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Интерьер купе одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Верхние полки, как и в купе двухэтажных вагонов, в сложенном состоянии практически не заметны. Это создает ощущение большего пространства. Нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками. В купе на двоих в закрытых полках над диванами есть сейф, душ в туалетной комнате.

Такие вагоны должны появиться на железной дороге в ближайшие годы.

Вчера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Федеральная пассажирская компания (ФПК) и Тверской вагоностроительный завод подписали долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию нового подвижного состава в 2019-2025 годах. Федеральная пассажирская компания в течение семи лет намерена обновить почти четверть существующего вагонного парка.

В рамках контракта предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов. Планируется поставка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов: купейных, штабных, открытого типа (плацкартных), вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сиденья.

По договору объем закупки составляет 3730 пассажирских вагонов.

Экономика Транспорт Железные дороги
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