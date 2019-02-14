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14.02.2019 19:27
Рубрика: Власть

"Стороны добра и зла". Косачев сравнил саммиты в Сочи и Варшаве

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации)
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Удивительным образом в эти минуты сталкиваются два новостных потока: первый, из Сочи, про конструктивную встречу лидеров России, Турции и Ирана по Сирии; второй, из Варшавы, про попытки вице-президента США Пенса склонить Европу к максимально жёстким санкциям против того же Ирана.

Такое впечатление, что в одном месте собрались созидатели, во втором - разрушители.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В первом случае идёт очень трудная, но неизбежная работа по сближению несхожих позиций и достижению результатов в противодействии реальной угрозе.

Во втором - рубят с плеча по нехитрому принципу "ломать не строить", сражаются с химерами, лишь бы напомнить о своей монополии на "истину".

Иными словами: сосредоточиться на том, что объединяет, и решить проблему? Либо на том, что разъединяет, и проблему усугубить?

Вот уж действительно "стороны добра и зла"...

Источник: личная страница Константина Косачева в Facebook.

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