"Стороны добра и зла". Косачев сравнил саммиты в Сочи и Варшаве

Удивительным образом в эти минуты сталкиваются два новостных потока: первый, из Сочи, про конструктивную встречу лидеров России, Турции и Ирана по Сирии; второй, из Варшавы, про попытки вице-президента США Пенса склонить Европу к максимально жёстким санкциям против того же Ирана.

Такое впечатление, что в одном месте собрались созидатели, во втором - разрушители.

В первом случае идёт очень трудная, но неизбежная работа по сближению несхожих позиций и достижению результатов в противодействии реальной угрозе.

Во втором - рубят с плеча по нехитрому принципу "ломать не строить", сражаются с химерами, лишь бы напомнить о своей монополии на "истину".

Иными словами: сосредоточиться на том, что объединяет, и решить проблему? Либо на том, что разъединяет, и проблему усугубить?

Вот уж действительно "стороны добра и зла"...

Источник: личная страница Константина Косачева в Facebook.