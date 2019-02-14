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14.02.2019 21:42
Рубрика: Культура

СТС покажет романтическую комедию "Пекарь и красавица"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Романтическая комедия, сериал "Пекарь и красавица", СТС, 18 февраля, 20.00
За сердце главной героини сериала "Пекарь и красавица" борется ресторатор-миллионер (Алексей Макаров). Фото: Предоставлено СТС За сердце главной героини сериала "Пекарь и красавица" борется ресторатор-миллионер (Алексей Макаров). Фото: Предоставлено СТС
За сердце главной героини сериала "Пекарь и красавица" борется ресторатор-миллионер (Алексей Макаров). Фото: Предоставлено СТС

Комедия "Пекарь и красавица" раньше называлась "Девушка с билборда". Однако сейчас название более соответствует сути сериала. Аня Чиповская играет в нем "глянцевую" наследницу миллионного состояния Сашу Ларину, которая случайно встречает простого пекаря Андрея из Малаховки - в этой роли харизматичный Никита Волков. Встреча происходит в... туалете модного ресторана, где и начинается их невероятный роман. Вместе с пекарем за сердце светской львицы борется обаятельный ресторатор-миллионер Платон - Алексей Макаров в какой раз чувствует себя в сериальном жанре как рыба в воде. В одной из серий актеру предстояло стать участником импровизированного мюзикла. По сюжету его герой устраивает тематическую вечеринку на теплоходе: чтобы произвести впечатление на Сашу Ларину, Платон готов петь, танцевать и удивлять роскошными сюрпризами.

Фото: Предоставлено пресс-службой Берлинского кинофестиваля.
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А пока герой Алексея Макарова добивается ответных чувств, Саша ради пекаря Андрея готова отказать голливудскому продюсеру, поужинать в сомнительной шашлычной и заняться карьерой его навязчивого брата-рэпера. "Слушайте, разве, когда мы влюбляемся, мы можем понять, почему нас зацепил именно этот человек. Это же химия: срабатывает что-то человеку неподвластное", - признается Аня Чиповская.

По сюжету история пекаря и красавицы развернется как в Москве, так и в Лондоне, который воссоздали в одном из московских районов. "Пекарь и красавица" снят "по мотивам" израильского сериала "Она со мной". И своим появлением он в какой-то степени "ставит подножку" будущему сериалу Константина Богомолова "Содержанки". Проекты разные, но светская жизнь - важная составляющая каждого из них.

Сериал "ИП Пирогова", телеканал "Супер", 18 февраля

Телепремьера сериала состоится через неделю после его появления в интернете, а на видеосервисах START и ТНТ-Premier он появился 10 февраля.

"Жила-была чудесная женщина Вера. Пекла она для своего удовольствия тортики - для мужа, для дочери, для папы. Все было хорошо, и так бы она и жила, как вдруг муж взял и предал Веру, - рассказывает исполнительница главной роли Елена Подкаминская. - Но Верка моя не раскисла и не стала печалиться, а стала действовать. Подумала она, подумала и решила зарабатывать своим талантом приготовления вкусностей. Конечно, ей не хватает опыта, самостоятельности, смелости, но она рисковая - она действует, пробует, ошибается, но идет вперед. Это заслуживает уважения, и мне это в ней очень нравится".

Сама актриса признается, что приготовление еды, не говоря о выпечке, - не ее сильная сторона, да и к десертам она совершенно равнодушна: "Сама я дома не готовлю, не люблю - весь мой запал уходит в профессию. Но в кадре мне приходилось "несладко": я часто пробовала десерты. Это был для меня стресс и испытание!".

После измены мужа главная героиня сериала вновь встречает студенческую любовь и теперь вынуждена выбирать между надеждой сохранить семью и вновь вспыхнувшими чувствами.

Культура Кино и ТВ Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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