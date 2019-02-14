Свадебный Volkswagen Beetle с автографом Путина продали на аукционе

Свадебный автомобиль министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль модели Volkswagen Beetle ("жук") продан на аукционе в Вене за 20 тысяч евро.

Примечательно, что на машине расписался президент РФ Владимир Путин, который был в числе почетных гостей на церемонии бракосочетания, передает издание Kurier.

Свои автографы на "жуке" оставили и многие другие представители мирового политического бомонда, которые в тот день приехали поздравить главу австрийского МИД с радостным событием.

По некоторым данным, новым владельцем белого кабриолета стал австрийский бизнесмен. Мужчина пожелал остаться неизвестным. Вырученные от продажи авто средства планируется пустить на благотворительность.

Напомним, что 53-летняя Карин Кнайсль в августе прошлого года вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Свадьба прошла в деревне Гамильц на юге Австрии. Владимир Путин лично прилетел поздравить молодоженов, после чего станцевал с невестой.