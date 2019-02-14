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Тамара Гвердцители: Сергей Захаров ушел от нас молодым и красивым

Музыка
    14.02.2019, 16:11
Текст:   Олег Усков

Народная артистка Грузии и России, певица и актриса Тамара Гвердцители прокомментировала уход коллеги Сергея Захарова, с которым неоднократно выступала. 

По словам Тамары Михайловны, Захаров был тем артистом, которые всегда высоко держат планку.

"Невыносимо горестно, что ушел из жизни замечательный певец. Он держал очень высокую планку артиста, певца России", - приводит "Вечерняя Москва" слова Гвердцители.

По словам Тамары Михайловны, в последние годы, когда отечественная эстрада изменилась и стали модными артисты молодые - "медийные", далеко не всем представителям старой, советской эстрадной школы рукоплескали, как прежде. Но это не коснулось Сергея Захарова, которого "публика обожала".

По мнению Гвердцители, Захаров - исполнитель с разнообразным репертуаром, прекрасными вокальными данными и, главное, любовью и к людям, и к песне.

"Горжусь тем, что в моей жизни был Сергей Захаров. Скорблю, что он ушел от нас молодым, красивым", - заключила Гвердцители.

Один из самых популярных советских певцов семидесятых Сергей Захаров скончался на 69-м году жизни от сердечной недостаточности.

Тамара Михайловна высказывала свое восхищение Захаровым и при его жизни.

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