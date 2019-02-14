Терещенко: Хотелось бы, чтобы Сафронов вернулся в большой хоккей

В пятницу вечером в Риге состоится необычный матч регулярного чемпионата КХЛ. В рамках "Зимней классики" на открытом воздухе сыграют рижское и минское "Динамо". Хозяевам нужна только победа для продолжения борьбы за место в плей-офф, тогда как гости, по сути, доигрывают сезон.

Накануне встречи команды опробовали лед и провели полноценные тренировки. В составе минского "Динамо" для журналистов особый интерес представлял Алексей Терещенко. 38-летний форвард, трижды становившийся чемпионом мира в составе сборной, в этом сезоне перезапустил карьеру. Разорвав отношения с московским "Динамо", воспитанником которого он является, Терещенко переживает вторую молодость в Минске. Разговор с Алексеем после тренировки темой "Зимней классики" не ограничился. Нападающий откровенно высказался о процессах смены руководства, происходивших в родном клубе.

Когда вы в последний раз играли на открытом воздухе и какие были впечатления?

Алексей Терещенко: Три года назад в Твери. Всегда здорово, приятно играть на открытом воздухе. Сейчас погода шикарная, легкий морозец - здорово.

Какой настрой на матч у команды, точно не попавшей в плей-офф?

Алексей Терещенко: К сожалению, мы не выполнили задачу. Но у нас еще есть впереди матчи, которые мы должны провести на достойном уровне. Есть проблемы, много травмированных, поэтому тренировались всего три пятерки. Но будем играть на победу, потому что есть болельщики и есть свое имя, которое нужно держать на уровне.

Многие думали, что вы завершаете карьеру, а вы приехали в Минск и начали решать. Как так вышло?

Алексей Терещенко: Я ничего не решаю - решает команда. Я готовился, мне нужно было играть и у меня были такие цели. Я благодарен Минску, что они меня пригласили.

Уже смотрите в будущее?

Алексей Терещенко: Каждый игрок смотрит в будущее. Время покажет (улыбается).

Деньги вам так и не вернуло московское "Динамо"? Осталась обида на клуб?

Алексей Терещенко: Посмотрим. Думаю, что в ближайшее время ситуация подвинется.

Вы имеете в виду, что Андрей Сафронов вернется к руководству?

Алексей Терещенко: Даже не в этом дело. Есть и законодательные решения. А Андрей Николаевич, могу честно сказать, для меня очень многое сделал. Благодаря ему я не закончил, и я ему очень благодарен за то, что он меня поддерживал в трудную минуту. Дай бог, чтобы он вернулся в большой хоккей. Он большой руководитель, который выстроил в "Динамо" вертикаль, дававшую результат. К сожалению, сейчас от этого, наверное, ушли. Хотя в других командах это дает результат - те же ЦСКА, "Ак Барс", СКА.

Вас списали со счетов в родном клубе. Какие чувства испытываете?

Алексей Терещенко: Не хочу даже разговаривать на эту тему. Это было их решение. Я сделал по совести. Я был на тот момент капитаном в "Динамо" и не видел ситуации, как можно было сделать по-другому.

Но ведь именно при Сафронове клуб, по сути, загнулся?

Алексей Терещенко: Не думаю, что при нем загнулся. Наверное, помогли, чтобы он загнулся, и все об этом прекрасно знают. При нем команда побеждала, играла здорово. И в высшей лиге вторая команда стала чемпионом, а после этого всех взяли и разогнали. Наверное, это неправильно. Давайте оставим это на совести людей, кто это сделал.

Вы же могли в "Сочи" оказаться. Почему не получилось?

Алексей Терещенко: Мог. Прошел медобследование. Не знаю, почему так вышло. Но это уже история. Я в Минске, рад, что играю и получаю удовольствие от хоккея. Благодарен руководству, ребятам в команде, которые помогают.