Андрей Туманов, председатель совета Межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов", главный редактор газеты "Ваши 6 соток"

"Дачная амнистия" не заканчивается 1 марта. Это все слухи, которые растут главным образом из непонимания людьми некоторых норм нашего законодательства. И не совсем добросовестные юристы и риелторы подобные слухи с радостью подогревают. Говорят, мол, давайте быстрее оформляйте свои дачи, иначе, если не успеете, останетесь ни с чем: землю отберут и дом снесут. Не знаете, куда бежать и какие документы собирать? Так обращайтесь к нам. Мы вам обязательно все расскажем и даже сбегаем за вас. Но естественно, не бесплатно. Не стоит верить слухам. Любую информацию нужно проверять.

Что вообще представляет из себя так называемая "дачная амнистия"? Это упрощенная процедура регистрации в собственность земельных участков, предоставленных для ведения дачного хозяйства, огородничества или садоводства, а также возведенных на такого рода участках строений. Она бессрочна. То есть владельцы домиков и земель в садовых и огороднических товариществах, до сих пор не оформившие их по какой-то причине в собственность, смогут без проблем сделать это и после 1 марта текущего года. Им беспокоиться совершенно не о чем. По-прежнему можно будет просто вызвать кадастрового инженера, который придет и все достаточно быстро и легко оформит.

Что же тогда заканчивается? А заканчивается срок действия упрощенной процедуры регистрации домов, возведенных на участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство или расположенных на территории поселений. Но думаю, и его продлят. Уже ведь поговаривают об этом. И даже если нет, то страшного ничего не случится. Всем неуспевшим придется чуть больше побегать по разным инстанциям - и только-то. Сносить дома никого не заставят.

Садоводов, конечно, очень часто в последнее время запугивают всевозможными драконовскими мерами и "санкциями". И люди верят. Все от того, что российское законодательство уж очень противоречиво. А когда из него начинают просто отдельные строчки выдергивать, получается действительно страшно. Вот не так давно была история о том, что дачникам запретят сажать на своих участках картошку. А всех нарушающих запрет станут штрафовать. Но это оказалось фейком. Кто-то что-то не так понял, и пошла волна дезинформации. Которая, между прочим, до сих пор не утихла. Или была еще одна "страшилка": заставят регистрировать сараи, бани и туалеты. Откуда она взялась? Да просто депутаты приняли очередные поправки в законодательство, согласно которым данные объекты стали именоваться "нежилыми строениями". И только лишь из этого кем-то был сделан вывод, что бани с туалетами теперь придется тоже регистрировать. Ну ерунда же полнейшая.

Мне каждый день звонят и пишут разные люди, садоводы, напуганные то одними, то другими слухами. Последние изменения в дачное законодательство у нас вступили в силу в минувшем январе и тоже уже успели обрасти массой небылиц. Я постоянно людям говорю: не надо доверять всему, что вы слышите от соседей, знакомых или даже в средствах массовой информации. Обращайтесь к компетентным источникам. Они вам все разъяснят на пальцах, подскажут, как лучше решить ту или иную проблему, и заранее предупредят обо всех нововведениях.