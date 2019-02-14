У футбольного клуба "Динамо" сменился владелец. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

Решение о продаже контрольного пакета акций было одобрено на очередном заседании президиума центрального совета ВФСО. Новым владельцем клуба стал банк ВТБ, которому "Динамо" уже принадлежало с 2009 по 2016 год.

Продав в 2016 году акции клуба спортивному обществу за символический рубль, банк, вместе с тем, оставался спонсором "бело-голубых". А сегодня была совершена обратная сделка за ту же сумму. Председатель ВФСО Владимир Стржалковский подписал договор купли-продажи.