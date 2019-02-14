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14.02.2019 20:39
Рубрика: В мире

Батькивщина не приняла

Наместника Десятинного монастыря не пустили домой
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Украинские спецслужбы нашли новый способ борьбы с инакомыслием: у противников режима отнимают паспорта и депортируют. Такая история произошла накануне с наместником Десятинного монастыря, епископом Макаровским Гедеоном, вернувшимся из США.
Фото: Игорь Яшкин/ТАСС
На Украине 45 храмов канонической церкви подверглись захвату

Пограничники в киевском аэропорту "Борисполь" изъяли у священника украинский паспорт и в сопровождении автоматчиков сопроводили на обратный рейс. В Госпогранслужбе Украины заявили, что таким образом "выполнили поручение правоохранительных органов, и произошло срабатывание базы данных о потерянных, похищенных и недействительных документах". Внезапно ставший "недействительным" паспорт гражданина Украины, уроженца Одессы Юрия Харона - так зовут епископа Гедеона в миру - был изъят, хотя именно по этому документу две недели назад он вылетел за океан. Причиной лишения гражданства стала активная гражданская позиция Гедеона, известного противника раскола в украинском православии. Последней каплей стала поездка епископа в США по приглашению Конгресса. В Вашингтоне Гедеон выступил перед американскими парламентариями, а также встретился с членами правительства и представителями госдепа. "Конгрессмены США внимательно выслушали епископа Гедеона, который широко осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, о радикальных нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций. Епископ Гедеон передал официальное воззвание госсекретарю Майклу Ричарду Помпео и конгрессменам, в котором Украинская Православная Церковь просит их рассмотреть нарушения законов про свободу совести и религиозных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы канонической Украинской православной церкви. Там полагают, что задержание и депортация владыки Гедеона имело целью "устрашить всех остальных".

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